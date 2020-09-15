«Ток дан!». 90 лет назад была запущена Челябинская ГРЭС

Сегодня, 15 сентября, исполняется ровно 90 лет со дня пуска в промышленную эксплуатацию ЧГРЭС — первенца ленинского плана ГОЭЛРО на Урале.

Значение этого события для нашего края трудно переоценить. Пуск ЧГРЭС позволил создать энергетическую базу для последующего индустриального рывка и сделал возможным появление таких промышленных гигантов, как ЧТЗ. Хорошо понимали это и тогда, без малого век назад.

Газета «Челябинский рабочий» посвятила запуску электростанции несколько номеров подряд. Первая полоса номера за 15 сентября 1930 года ликует: «Ток дан!». Страницы пестрят поздравительными телеграммами со всех концов Советского Союза. Корреспонденты как один подчеркивают, что челябинцы пустили станцию досрочно (первоначальный план — 1 января 1931 года), «нанеся этим сокрушительный удар по оппортунистам и маловерам». Очерки воспевают ударный труд ударников-энтузиастов. Вдохновленные их примером, рабочие «Ферростроя» дают торжественную клятву «всемерно увеличить темпы строительства комбината и в кратчайший срок включиться одними из первых потребителей молодого гиганта». Колхозники Южного Урала отправляют строителям станции обоз с 2800 пудами хлеба: кушайте, родненькие!

Чтобы понять этот пафос, нужно знать, что в 1927 году, когда закладывалась станция, мощность всех уральских электростанций вместе взятых не дотягивала даже до 100 МВт. Заводы и фабрики буквально задыхались без электричества. Проектная же мощность одной только ЧГРЭС составляла 150 МВт. Она должна была покрыть все нужды существующих и планируемых предприятий не только в Челябинске, но также в Карабаше, Кыштыме и Златоусте. Правда, 15 сентября 1930 года заработала не вся станция, а только первая из ее турбин мощностью 24 МВт. Но и эта малость была сродни глотку свежего воздуха.

Воодушевленные собственными успехами, ЧГРЭСовцы взяли обязательство вывести станцию на проектную мощность уже к концу 1931 года. В действительности это произошло только в 1935 году, но все-таки гораздо раньше, чем предусматривал первоначальный план.

В фондах Исторического музея хранится богатая коллекция архивных фотографий, по которым можно проследить весь ход строительства энергетического гиганта.