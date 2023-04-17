У православных началась Светлая Пасхальная Седмица

В понедельник, 17 апреля, у православных христиан началась Светлая Пасхальная Седмица. Каждый день этой недели тоже называется светлым: Светлый Понедельник, Светлый Вторник и так далее, а последний день, Светлая Суббота. Любой южноуралец на Светлой неделе может подняться на колокольню собора

Всю Светлую седмицу в храмах будут совершаться богослужения особым пасхальным чином - царские врата будут стоять открытыми, напоминая, что Воскресение Христово отверзло райские двери для всех людей.

«Сегодня, в понедельник Светлой седмицы, мы оставляем обычное утреннее и вечернее молитвенное правило и вместо них всю первую неделю по Пасхе читаем Пасхальные часы, - пояснили в пресс-службе Челябинской епархии. - Светлая седмица сплошная, то есть в среду и пятницу мы не постимся. Отменяются до самой Пятидесятницы (50-й день по Пасхе) земные поклоны. Все покаянные молитвы из богослужения на это время исключаются. А каждый день совершается торжественный Крестный ход».

Любой желающий на Светлой неделе может подняться на колокольню храма и позвонить в колокола.

Но в эти дни нельзя посещать кладбище. Если памятная дата выпадает на Светлую седмицу, ее переносят на Радоницу (в 2023 году - 25 апреля).

Празднование Пасхи продолжается сорок дней - ровно столько, сколько Христос являлся Своим ученикам после Воскресения. На сороковой день Иисус Христос вознесся к Богу Отцу. Весь пасхальный период до Вознесения православные приветствуют друг друга приветствием «Христос Воскресе!» и ответом «Воистину Воскресе!». Даже когда поднимают телефонную трубку, то вместо «алло» говорят: «Христос Воскресе!».

В старину в первый день празднования Пасхи жены остались дома, а мужчины ходили в гости и поздравляли своих близких и знакомых. Как правило, садились за стол на полчаса и потом прощались, гость шел к другим знакомым. Обязательно нужно было посетить всех родственников, потом хороших знакомых в особенности старших и пожилых. Обыкновенно подарки в этот день не приносят.

На второй день Пасхи в гости ходили жены, а мужья оставались дома. В наше время, в святые дни эти обычаи не соблюдаются и люди вместе ходят к родственникам и знакомым в гости.

Древние христиане в продолжение великого торжества Пасхи ежедневно собирались для общественного Богослужения. Верующие во всю Светлую седмицу не пропускали ни одного церковного Богослужения. Царские Врата открыты всю седмицу.

Наши предки во все дни празднования Пасхи помогали нищим и нуждающимся. А освященные в Пасху продукты раздавали бедным. В старину благочестивые цари отпирали в пасхальные дни темницы и прощали узников (но не уголовных преступников).

Напомним, в ночь с 15 на 16 апреля православные верующие Южного Урала встретили Светлое Христово Воскресение. Во всех храмах Челябинской митрополии состоялись праздничные богослужения. В праздник Святой Пасхи в Челябинск был доставлен Благодатный огонь, сошедший 15 апреля в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Верующие получили святыню из рук митрополита Челябинского и Миасского Алексия во время великой пасхальной вечерни в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

По окончании пасхального богослужения владыка освятил артос – особый хлеб, который всю Светлую седмицу будет лежать у Царских врат, а в субботу Светлой седмицы раздробляется с молитвой и раздается народу как святыня. Частицы артоса верующие благоговейно хранят дома, употребляя его как средство от духовных болезней.

В день Светлой Пасхи уже по традиции губернатор Алексей Текслер посетил с семьей Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска.

«Пусть добро, радость и благополучие не покидают ваши дома. Здоровья и счастья, любви и взаимоуважения каждой семье, - пожелал всем южноуральцам глава региона. - Христос Воскресе!».