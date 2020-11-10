В 2020 году в Челябинской области построили три новые школы, в 2021 году сдадут еще три

В 2020 году в Челябинской области введено в эксплуатацию три новых школы. Такое же количество школ будет открыто в регионе в 2021 году.

«Мы уже начали строительство еще шести школ – в Челябинске, Миассе, Копейске, Верхнеуральске, в селе Кунашак и деревне Сарафаново (Чебаркульский район)», – отмечал ранее губернатор Алексей Текслер.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве образования и науки региона, в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию школу в Верхнеуральске (на 500 мест), в селе Кунашак (на 500 мест) и в деревне Сарафаново Чебаркульского района (на 250 мест + 50 мест для дошкольников).

В 2020 году в области было открыто также три новых образовательных учреждения.

Первого сентября для учеников распахнули свои двери две новые школы Челябинска и Магнитогорска. В областном центре в микрорайоне «Парковый» начал работу современный образовательный центр №5 - крупнейшая на Южном Урале школа на две тысячи 200 учеников. Алексей Текслер подчеркивал, что образовательный центр в Парковом - это уникальное учреждение, один из лучших примеров того, как может быть организован современный процесс обучения. Здесь есть все для всестороннего развития ребенка. «Это будет школа полного дня. Я хотел бы, чтобы в регионе становилось больше таких учебных заведений - не по размеру, а по качеству», - отмечал Алексей Текслер.

В 145 микрорайоне Магнитогорска в День знаний открылась самая большая в городе школа, рассчитанная на обучение одной тысячи учащихся. Она стала отделением уже действующей в городе школы №47.

В первый учебный день второй четверти, девятого ноября, состоялось торжественное открытие начальной школы в микрорайоне Славино (деревня Казанцево) Сосновского района. Школа построена с соблюдением самых современных требований и располагает необходимыми помещениями, оборудованием, инвентарем и высокоскоростным интернетом. В школе занимаются в одну смену 230 учащихся. В подавляющем большинстве это жители микрорайона Славино. Кроме того, в новую школу будут подвозить ребят на учебу из деревень Казанцево и Новое поле.

«По желанию родителей в школе готовы открыть кружки дополнительного образования. В школе также оборудованы игровые комнаты со спальными местами. В будущем мы сможем организовать здесь группы продленного дня по всем правилам СанПин», - рассказал директор МОУ «Славинская начальная общеобразовательная школа» Андрей Мищенко.

На строительство школы было направлено 302 миллиона рублей из областного бюджета по государственной программе «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях». Еще 42 миллиона рублей было выделено на закупку мебели, оборудования, офисной техники.

«Застройщик уже формулирует планы на будущее. Во вторую очередь будет введено здание для среднего и старшего звена обучающихся, - рассказал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. - За нами - финансовое обеспечение, за застройщиком, который является владельцем земельного участка, - проектно-сметная документация и, по сути дела, сама стройка. У нас есть небезосновательные надежды на то, что проект в скором времени будет реализован».

На сегодня в области работает 812 образовательных организаций (зданий - больше). В школах области учатся 407 тысячи детей в том числе 47 тысяч первоклассников.

В региональном минстрое уточнили, в 2020 году запланировано строительство ещё ряда школ по программам «Капитальное строительство в Челябинской области» и «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях». Это школы в Кунашакском районе, селе Айлино Саткинского района, Верхнеуральске, поселке Западный Сосновского района, в микрорайоне «Академ Риверсайд» Челябинска.