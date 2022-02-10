В Челябинской области за две недели число подтвержденных случаев омикрона выросло в шесть раз

В Челябинской области на сегодня лабораторно подтверждено 253 случая заболевания омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. За две недели число заболевших омикроном выросло в шесть раз (по состоянию на 28 января было зарегистрировано 42 случая).

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Челябинской области, по состоянию на начало недели в области выявлено 253 случая новой коронавирусной инфекции штамма омикрон. Госпитализировано с диагнозом «пневмония, средней степени тяжести» 39 человек. В остальных случаях заболевание протекает в легкой форме.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в целом по стране максимальный прирост заболевших за прошедшую неделю зарегистрирован в группе детей до одного года и среди взрослых старше 65 лет.

«… продолжающийся эпидподъём обусловлен не только ковидом. Это микс ковида и других респираторных вирусов», - уточнила Попова. - Треть положительных находок вирусов приходится на ковид, треть на риновирусы, а ещё 14% – на аденовирусы».

При этом среди штаммов коронавируса на сегодняшний день «Омикрон» составляет более 60% и «Дельта» – 35%.

Напомним, со второго февраля 2022 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации в санитарных правилах отменена изоляция контактных по COVID-19 (постановление опубликовано на портале правовой информации). Это связано с особенностью «омикрона». Этот штамм очень быстро передается, но многие болеют бессимптомно, из-за чего «специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл», поясняла ранее Попова.

Отменён и обязательный ПЦР-тест при выписке переболевших, если лечение продолжалось более семи дней. Если заболевание было до семи дней (или бессимптомно протекало) – отрицательный тест ПЦР обязателен (он сдается через три дня после первого теста).