В Челябинске активизировались невесты

Челябинские невесты этим летом покупают свадебные платья гораздо активнее, чем в прошлом году.

Спрос на праздничные наряды вырос в июне на 33 процента по сравнению с первым месяцем лета 2019-го года, а в июле и вовсе на 77 (!) процентов по сравнению с прошлогодними показателями

Как сообщает пресс-служба Авито, средняя стоимость свадебного платья составляет семь тысяч рублей. Это на десять процентов превышает среднюю цену наряда невесты в 2019-м.

Сорок процентов жительниц Челябинска, собирающихся под венец, интересовались размером 42-44 (S), 26 процентов желали приобрести платья размера 44-46 (M), а 13 процентов искали 46-48 (L).