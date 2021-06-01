В Челябинске демонтировали киоски Денисенко возле памятника Курчатову

В Челябинске спустя полгода убрали киоски, установленные возле объекта культурного наследия – памятника Курчатову. Один из собственников заплатил штраф в 100 тысяч рублей.

“Полгода беспредела депутата Денисенко (депутат ЗСО Алексей Денисенко, - прим.автора) и беспомощности регионального органа охраны памятников истории и культуры. Ради справедливости стоит отметить, что один из собственников (но не сам депутат) оштрафован на 100 тысяч рублей”, - сообщил известный южноуральский краевед Юрий Латышев.

Скандал с установкой павильонов возле памятника Курчатову разгорелся в ноябре 2020 года. Рабочие установили киоски в зоне объекта культурного наследия. Коммерсанты планировали сделать в охранной зоне каток. Строительство было временно приостановлено после того, как информация о возведении металлических конструкций получила широкую огласку.

После Госкомитет охраны объектов культурного наследия области и вовсе направил депутату предписание демонтировать киоски. Хозяин павильонов - депутат ЗСО - Алексей Денисенко высказался в соцсетях насчет установки объектов.

Спустя месяц Юрий Латышев направил в прокуратуру обращение о "надругательстве над славным именем ученого”.