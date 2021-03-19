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Юрий Латышев пожаловался на «надругательство над славным именем» Игоря Курчатова в прокуратуру

Известный южноуральский краевед Юрий Латышев сегодня, 19-го марта, отправил обращение в областную прокуратуру по факту «надругательства над славным именем ученого» - именно надругательством координатор инициативной краеведческой группы «Архистраж» считает наличие незаконных павильонов около памятника Курчатову в Челябинске.

По мнению Юрия Латышева, семья депутата Законодательного собрания Челябинской области Алексея Денисенко, являющегося хозяином появившихся там киосков, «ведет себя просто нагло».

Краевед уверен, что назрела необходимость «прокурорского вмешательства по выполнению требований соблюдения федерального законодательства (срочному демонтажу незаконных павильонов) в области охраны памятников истории и культуры».

Юрий Латышев подчеркивает, что памятник Курчатову в Челябинске является объектом культурного наследия регионального значения.

«Однако с конца ноября 2020 года в охранной зоне памятника собственниками ТК «Курчатов» началось незаконное сооружение павильонов. Следует отметить, что в границах охранной зоны памятника Курчатову в соответствии с постановлением правительства Челябинской области №545-п от 26 октября 2016 года запрещено размещение киосков и павильонов», - написал Юрий Латышев в сообществе «Архистраж» в ВКонтакте.

Он напомнил, что «госкомитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области в начале декабря 2020-го года было выдано предписание о приостановке строительных работ. Однако павильоны не были демонтированы, а в начале января 2021-го - перемещены к западной стенке незаконного дисгармоничного сооружения ТК «Курчатов», но в пределах охранной зоны памятника Курчатову».

«В январе текущего года госкомитет охраны выдал собственникам этих незаконных павильонов предписание об их добровольном демонтаже к 17-му февраля 2021-го. Между тем, собственники не только не предприняли мер по демонтажу незаконных павильонов, но и демонстративно продолжили их сооружение. После этого госкомитет охраны ОКН ЧО направил собственникам уведомление для составления протокола о правонарушении. По одному из собственников протокол был составлен 18-го марта и передан в суд. Второй собственник уклонился от получения уведомления», - сообщил Юрий Латышев.

Таким образом, по мнению краеведа, «явно усматривается злостное нарушение федерального законодательства об объектах культурного наследия и демонстративное уклонение от выполнения предписаний регионального органа охраны памятников истории и культуры».

«В настоящее время госкомитет охраны ОКН ЧО готовит иск в суд о принудительном демонтаже незаконных павильонов. Тем не менее, учитывая, что частично собственность незаконных павильонов связана с семьей депутата Заксобрания Челябинской области Денисенко, не исключено использование административных ресурсов городских и областных властей по затягиванию выполнения законных требований госкомитета», - предположил Юрий Латышев.

Напомним, в феврале текущего года Алексей Денисенко, комментируя установку киосков у памятника Курчатову, заявил, что перед ним не стояло задачи идти в разрез с обществом.

Свою позицию депутат ЗСО озвучил после того, как госкомитет охраны объектов культурного наследия заявил о своем намерении идти в суд с требованием о демонтаже павильонов.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», скандал с установкой киосков в непосредственной близи от памятника Курчатову разгорелся в ноябре 2020-го года.