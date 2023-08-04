В Челябинске до конца сентября закроют движение на улице Северо-Крымской

В Челябинске с пятого августа до 29 сентября закроют движение транспорта на улице Северо-Крымской.

Закрытие коснется участка от дома №18 по Северо-Крымской до дома №16 по Комсомольскому проспекту.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, данная мера связана с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы. В администрации города пояснили, что движение будет закрываться поэтапно.

Водителей просят учитывать дорожную остановку и заранее планировать свой маршрут.