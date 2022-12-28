В Челябинске и Копейске расставляют желтые и оранжевые баки для РСО

Во дворах Челябинска и Копейска началась установка разноцветных баков для раздельного сбора отходов (РСО). Более двух тысяч желтых и оранжевых емкостей появятся на контейнерных площадках в ближайшее время, как сообщает пресс-служба регионального оператора ТБО – Центра коммунального сервиса.

Контейнеры под вторсырье отличаются по цвету и соответствуют единой цветовой идентификации баков Российского экологического оператора.

Желтые контейнеры предназначены для пластика, макулатуры, стекла и металла. В оранжевые баки следует помещать только пластик (ПЭТ-бутылки от напитков, пластиковая тара от косметических средств и бытовой химии – шампуней, гелей для душа, средств для мытья посуды и тому подобное). До сих пор для этой группы отходов устанавливали красные контейнеры, они постепенно будут заменены на оранжевые.

Обслуживать баки для РСО будет отдельный транспорт со специальной маркировкой.