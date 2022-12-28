28.12.2022
Новый ФОК открылся сегодня в центе Кусы
28.12.2022
Жительницу из Полетаево, по вине которой погиб малыш, оставили на свободе
28.12.2022
В Челябинске и Копейске расставляют желтые и оранжевые баки для РСО
28.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 29 декабря (18+)
28.12.2022
Аптечные компании подозревают в сговоре
28.12.2022
В Челябинской области мобилизованный в поезде убил командира
В Челябинске и Копейске расставляют желтые и оранжевые баки для РСО
19.12.2022
Коммунальщики пообещали жителям Челябинской области избавить от скоплений мусора в новогодние каникулы
25.11.2022
С марта 2023 года собственники смогут не платить за вывоз мусора за время своего отсутствия дома
23.05.2019
Сельским педагогам предлагается компенсировать расходы по вывозу мусора
11.01.2019
Алексей Бубнов: За вывоз мусора придется платить всем
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022