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В Челябинске и Магнитогорске зарегистрированы новые случаи смерти пациентов с коронавирусом

Общество
Сегодня, 12:24
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрированы два новых случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19: по одному в Челябинске и Магнитогорске.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, накануне, 15 мая, в больнице Челябинска умерла 79-летняя женщина. Причина смерти - отёк легких, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет (сопутствующий COVID-19).

В этот же день в Магнитогорске скончался 71-летний мужчина. Причина смерти - хроническая обструктивная болезнь лёгких четвертой стадии (коронавирус - сопутствующий).

За время пандемии умерло 18 пациентов с коронавирусной инфекцией, у шести причиной смерти стала ковидная пневмония, у 12 человек – иные заболевания (онкология, сердечная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Первый случай смерти пациента с ковидом был отмечен 19 апреля.

Наибольшее число смертельных исходов зарегистрировано в Магнитогорске умерло семь пациентов с коронавирусом: 51-летний мужчина (умер 30 апреля, ковидная пневмония), 67-летняя женщина (шестого мая, сердечная недостаточность, сопутствующее – ковид), 81-летняя женщина (седьмого мая, пневмония, тяжелая степень, основная причина смерти – сердечная недостаточность), 67-летняя женщина (восьмого мая, ковидная пневмония), 76-летняя женщина (девятого мая, пионефроз с исходом в урологический сепсис, ковид – сопутствующее), 66-летняяя женщина (12 мая, ковидная пневмония), 71-летний мужчина (15 мая). На сегодня в Магнитогорске подтверждено 348 случаев ковида. Город вышел на вторую позицию в области по этому показателю.

В Челябинске зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с коронавирусом: 66-летний мужчина (было онкологическое заболевание поджелудочной железы и печени, коронавирус выявили после приезда из московской клиники), . Он приехал из Москвы и после этого у него выявили коронавирус), 61-летний мужчина (13 мая, ковидная пневмония, он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал из заболевших), 96-летняя женщина (14 мая, заразилась после контакта с инфицированным, причина смерти - повторное нарушение мозгового кровообращения, отёк головного мозга, ковид – сопутствующее заболевание), 79-летняя женщина 15 мая, отёк легких, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, ковид - сопутствующий).

В настоящий момент Челябинск вышел на первое место в области по числу официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции - 419 человек.

На сегодня в челябинских больницах в тяжелом состоянии находится 68-летний, 56-летний (отделении реанимации и интенсивной терапии).

В Златоусте – три случая смерти: 85-летний пациент (у него было онкологическое заболевание, он заразился после контакта с заболевшим, он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких), 78-летняя женщина (она никуда не выезжала и ни с кем не контактировала, у нее было онкологическое заболевание и пневмония в тяжелой стадии) и 64-летний мужчина (заразился после контакта с заболевшим, у него был рак желудка в четвертой стадии, коронавирус). На сегодня в Златоусте подтверждено 343 случая коронавируса.

В Октябрьском районе умер 72-летний пациент. Он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал. Причина смерти – коронавирусная инфекция. Всего в районе 10 случаев коронавируса.

В Ашинском районе скончался 68-летний пациент с коронавирусом. Он был инфицирован после контакта с заболевшим. Основная причина смерти - легочная недостаточность. В Ашинском районе – 17 случаев коронавируса.

В Брединском районе от ковидной пневмонии скончался 57-летний врач общей практики. Мужчина выезжал на забор анализов к жителям, у которых впоследствии была подтверждена коронавирусная инфекция. В Брединском районе – 12 случаев коронавирусной инфекции.

В Миассе умерла 82-летняя женщина. Заразилась после контакта с больным. На сегодня в Миассе подтверждено 67 случаев коронавирусной инфекции.

По данным на утро 16 мая в России коронавирус унес жизни 2418 человек. В УрФО зарегистрировано 38 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 18 (в том числе шесть – непосредственно от ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – восемь, в Тюменской области – шесть, в Свердловской области – пять, в Ямало-Ненецком автономном округе - три.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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