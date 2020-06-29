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В Челябинске известные фаст-фуды теперь будут убирать мусор с улиц за своими посетителями

Общество
Сегодня, 11:31
Автор: 
Инна Шемаева

По требованию главы Челябинска рестораны города таких марок, как McDonalds, KFC и Burger King, теперь будут убирать мусор с улиц, который разбрасывают их посетители. Торговые сети с энтузиазмом принялись выполнять пожелание градоначальницы.

Об этом заявил сегодня, 29 июня, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

«Мы провели переговоры с руководителями ресторанов McDonalds, KFC и Burger King. Им было предложено наводить порядок на закрепленных за ними улицах. Там их посетители оставляют за собой обертки от еды, которую они покупают на вынос. Наше предложение было воспринято позитивно», - сообщил Олег Извеков.

Напомним, неделю назад глава Челябинска Наталья Котова дала поручение разобраться с ресторанами и кафе, работающими на Кировке. Горожане покупают там еду на вынос, потом выбрасывают обертки на пешеходной зоне. Больше всего претензий у градоначальницы возникло к ресторану McDonalds.

Кроме того, глава Челябинска дала поручение всем главам провести переговоры с руководителями крупных магазинов и торговых сетей, в том числе и федеральных марок, на предмет установки возле их помещений современных урн.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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