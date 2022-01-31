В Челябинске коммерческие организации продолжают перекидывать снег со своих парковок во дворы

В Челябинске с руководителями коммерческих фирм чиновниками администрации был проведен разговор о том, чтобы они вывозили снег после уборки своих парковок. Прислушались далеко не все.

Как сообщил сегодня, 31 января, на аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, с коммерческим организациями была проведена работа по вывозу снега.

«Часть организаций прислушались, но есть замечания. В частности, это касается организаций, расположенных по улице Курчатова. Это «Люкс вода» и автозаправочная станция «Лукойл». Работа будет продолжена», - сказал чиновник.

Напомним, на прошлом аппаратном совещании глава Челябинска Наталья Котова возмутилась тем, что коммерческие организации после уборки снега со своих парковок, не вывозят его, а сваливают его во дворы и на проезжие части.