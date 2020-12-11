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В Челябинске начали облицовку главного купола строящегося Христорождественского кафедрального собора

В Челябинске начали облицовку главного купола кафедрального собора Рождества Христова, строящегося на северо-западе около ледовой арены «Трактор».

«Из пластин, покрытых нитридом титана, специалисты ООО «Уральская торгово-промышленная компания» (УТПК, входит в группу компаний «А1») начали собирать облицовку главного купола строящегося Христорождественского кафедрального собора в Челябинске», - сообщили в Челябинской епархии. Завершить эту работу планируется к концу 2020 года.

В епархии напомнили, первый молебен на месте строительства кафедрального собора состоялся 18 сентября 2013 года, а 25 декабря 2014 года в почву погрузили первую сваю. В 2015 году был сооружен фундамент и технический этаж здания. В 2016 году возвели нижний придел храма. В 2017 году там состоялось первое богослужение – молебен с акафистом равноапостольному великому князю Владимиру. В июле 2018 года в верхнем храме прошла первая Божественная литургия. В 2019 году кафедральный собор обрел собственный голос – были освящены и установлены колокола.

В 2020 году были завершены общестроительные работы и начался этап отделки, который проводит ООО «УТПК». Четвертого ноября состоялось освящение куполов и крестов для кафедрального собора.

Христорождественский собор будет не только самым вместительным, но и самым высоким храмом Челябинска. Его высота составит 69 с половиной метров.

Внешнее и внутренне убранство храма будет высокохудожественными и легко узнаваемыми. В отделке будет использовано каслинское литьё и златоустовская гравюра, а также добытые на Урале мрамор и гранит. Здание будет украшено лепниной.