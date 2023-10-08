В Челябинске отметили День рождения Президента России

В Челябинске состоялся автопробег в честь Дня рождения Президента России.

Как рассказали в пресс-службе Народного фронта Челябинской области, автомобили с символикой России и «Команды Путина» стартовали от заводоуправления ЧТЗ по проспекту Ленина и финишировали у памятника Академику И. В. Курчатову. В общей сложности в автопробеге приняло участие более 150 автомобилей.

После завершения автопробега была проведена тренировка по боксу. Участники пробега и все желающие размялись под руководством заслуженного мастера спорта Эдуарда Абзалимова.

«Мероприятие под названием «Команда Путина» — это инициатива народа. Жители России обратились в Народный фронт с просьбой провести праздничные мероприятия по всей стране в день рождения Владимира Путина. Эту инициативу поддержали, и на всей территории России прошли автопробеги, которые на своем финише завершились добрыми делами. В Челябинской области мероприятие провели совместно с Федерацией бокса региона», – подчеркнул руководитель исполкома Народного фронта Челябинской области Денис Рыжий.