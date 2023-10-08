07.10.2023
В Челябинске прошел юбилейный тур SOPRANO
06.10.2023
Российский МиГ-31 перехватил над акваторией Норвежского моря самолет ВМС США
06.10.2023
В Ленинском районе Челябинска закроют движение трамваев
06.10.2023
Городские власти рассмотрят инициативы жителей по улучшению облика родного Челябинска
06.10.2023
Отдел УФСБ в Трехгорном: 70 лет на страже безопасности
06.10.2023
Челябинцы завоевали три «серебра» чемпионата России пауэрлифтингу
В Челябинске отметили День рождения Президента России
06.10.2023
Челябинская область отправила на передовую медицинскую кровать для танкистов
04.10.2023
Мэрия Челябинска ответила на обвинения Народного фронта по поводу провала дорожного нацпроекта
03.10.2023
Челябинский «Мухоморыч» на колесах стал «фигурантом» дела УФАС
21.09.2023
Жительница Челябинской области подарила бойцам СВО старинную икону
Челябинская область отмечает День героев Танкограда
06.10.2023
В Челябинске выберут подрядчика по благоустройству новой части Свободы
05.10.2023
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023