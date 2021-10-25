25.10.2021
Декорации к челябинскому спектаклю покорили жюри международного конкурса «Золотой Трезини»
25.10.2021
В Миассе почтили память академика Виктора Макеева
25.10.2021
В Челябинске подрядчик начинает подготовку к строительству нового детского сада в «Парковом»
25.10.2021
Южноуральские студенты – серебряные призеры Всероссийского фестиваля студенческого спорта
25.10.2021
Жертвами аферистов в Челябинске становится молодежь
25.10.2021
В Интернет-приемной судебных приставов появился новый вид обращений - «Я двойник!»
В Челябинске подрядчик начинает подготовку к строительству нового детского сада в «Парковом»
18.10.2021
В Курчатовском районе Челябинска построят детский сад на 150 мест
14.09.2021
Южноуральских малышей будут распределять в детские сады по новым правилам
13.09.2021
В Челябинске подрядчик срывает сроки строительства детского сада
13.09.2021
В Челябинске в детских садах начали включать отопление
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021