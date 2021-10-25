В Челябинске подрядчик начинает подготовку к строительству нового детского сада в «Парковом»

В Челябинске на этой неделе подрядчик планирует начать подготовку к строительству детского сада на 150 мест на улице Александра Шмакова в микрорайоне №55 жилого комплекса «Парковый».

Контракт на строительство дошкольного образовательного учреждения был заключен на прошлой неделе. Об этом сегодня, 25-го октября, на аппаратном совещании в городской администрации сообщил начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Василий Беспалов.

Он напомнил, что в настоящее время на контроле городских властей находится строительство девяти детских садов, два из них возводятся в «Парковом». Это садик на улице Хариса Юсупова, общая строительная готовность которого составляет 87 процентов, и дошкольное образовательное учреждение на 150 мест в 54-м микрорайоне (готовность данного объекта – сорок процентов).

В Ленинском районе продолжается строительство детского сада на 290 мест по улице Гранитной. В настоящее время здесь завершены строительно-монтажные работы, управление государственного строительного надзора проводит итоговую проверку.

В Тракторозаводском район Челябинска ведется строительство детского сада на 120 мест, готовность данного объекта составляет около 45-ти процентов.

Как отметил Василий Беспалов, это садики, которые город строит собственными силами. Еще четыре детских сада возводят застройщики – в последующем муниципалитет выкупит данные объекты. Два из них, в «Парковом», - до конца года (готовность одного дошкольного образовательного учреждения составляет 75 процентов, второго – 45).

Еще два возводимых застройщиками детских сада планируется выкупить в 2022-м году. Один из них – в Чурилово (микрорайон «Лейк Сити»), со строительной готовностью 22 процента; здесь в настоящее время ведутся работы по устройству первого этажа. Второй – в микрорайоне №5 «Академ Риверсайд».

Глава Челябинска Наталья Котова, заслушав доклад Василия Беспалова, заявила, что работы по строительству муниципальных детских садов должны быть завершены до конца ноября.

«К этому времени должно быть получено заключение о соответствии, чтобы в случае каких-то недоделок или некачественно выполненных работ у нас было время исправить все недостатки и в конце года ввести здания в эксплуатацию, как это положено по контракту», - отметила Наталья Котова.

Также мэр обратилась к Василию Беспалову с просьбой следить за детскими садами, возводимыми застройщиками и планируемыми к выкупу в следующем году, как за своими собственными объектами.

«Полностью контролируйте ситуацию», - подчеркнула Наталья Котова.