В Челябинске подрядчик сдает площадь Павших революционеров заказчику

В Челябинске озеленение площади Павших революционеров завершено на сто процентов. На прошлой неделе здесь закончен посев газона.

Напомним, живая изгородь из кизильника, хвойные (26 голубых елей, четыре лиственницы: все - крупномеры) и посевной газон украсили данное общественное пространство в Центральном районе в рамках контракта по дополнительному озеленению стоимостью шесть миллионов рублей. Аукцион состоялся в середине июня текущего года.

«Ведется приемка работ», - сообщил на аппаратном совещании в администрации Челябинска в понедельник, десятого октября, глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

В сквере на Академика Королева, по словам чиновника, хвойные деревья высажены в стопроцентном объеме. На этой неделе подрядчик высадит лиственные деревья (яблони) и закончит посев газона.

«Останется высадить здесь несколько десятков кустарников», - отметил Виктор Ереклинцев.

Отметим, данное общественное пространство обзавелось новыми растениями также в рамках контракта по дополнительному озеленению, первоначальная стоимость которого составляла 17 миллионов рублей, но в итоге была снижена на 21 процент.