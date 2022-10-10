10.10.2022
ВТБ в сентябре увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале
10.10.2022
Пир во время чумы?
10.10.2022
В Челябинске подрядчик сдает площадь Павших революционеров заказчику
10.10.2022
Профсоюзы: что нужно знать о сохранении рабочих мест за мобилизованными
10.10.2022
В инклюзивном сквере Челябинска подготовили место под установку общественного туалета
10.10.2022
В Челябинской области продолжает расти смертность от ковида
В Челябинске подрядчик сдает площадь Павших революционеров заказчику
30.09.2022
На площади Павших революционеров в Челябинске высаживают голубые ели
26.09.2022
Площадь Павших революционеров в Челябинске обзавелась живой изгородью
26.09.2022
Подрядчик высадил в сквере у «Юности» вдоль Труда «неправильные» липы
07.09.2022
Челябинские подрядчики заменят по гарантии все погибшие деревья и высадят новые
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022