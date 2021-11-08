В Челябинске полицейские почтили память погибших при исполнении служебного долга коллег

В Челябинске сегодня, восьмого ноября, в день памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации состоялось возложение цветов к мемориалу «Солдатам правопорядка». Стражи порядка почтили память коллег минутой молчания.

Сотрудники полиции ежедневно выходят на службу, обеспечивая правопорядок на улицах, предотвращая и раскрывая преступления, защищая и охраняя покой граждан. Они находятся на переднем крае борьбы с преступностью, подвергая свои жизни ежедневному риску. В честь безвременно ушедших милиционеров и полицейских в регионе называют улицы и школы, устанавливают памятники и мемориальные доски.

Имена стражей порядка, погибших в служебных командировках на территории Северо-Кавказского региона, а также в борьбе с преступностью в родном краю, высечены на мраморных плитах мемориального комплекса «Солдатам правопорядка».

Этот памятный день в России впервые отметили в 2011-м году. И с тех пор в нашей стране ежегодно восьмого ноября вспоминают всех тех, кто погиб при исполнении служебного долга.