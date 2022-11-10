В Челябинске предприниматели получили «Золотые домкраты» от премии «Бизнес-Успех»

8 ноября в Челябинске наградили победителей регионального этапа премии «Бизнес-Успех» в рамках форума «Территория бизнеса – территория жизни». Предприниматели Челябинской области получили символические «Золотые домкраты» и шанс побороться за победу в финале проекта в Москве.

Открывая форум в Челябинском Центре «Мой бизнес», министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачёва поприветствовала участников форума, отметив, что проведение таких мероприятий как премия «Бизнес-Успех» в регионах демонстрируют насколько государству и Правительству региона, и Челябинской области в том числе, важна стабильность работы любого предпринимателя, чтобы этот сегмент экономики постоянно развивался и расширялся.

«Такие форумы, как «Территория бизнеса – территория жизни» позволяют повысить уровень взаимодействия между бизнесом и властью. Очень важны дискуссионные площадки, где каждый может заявить о себе, заявить о своем проекте. Важно, что в рамках подобных мероприятий предприниматели общаются в своей среде, находят новых партнеров, узнают о новых инструментах поддержки и обсуждают проблемы, которые волнуют их. В этом году было очень много желающих поучаствовать в премии, было подано около 100 заявок, но сегодня мы наградим семь проектов. Отдельно отмечу, что каждый проект заслуживает особого внимания. Я желаю всем удачи и победы!», - отметила Наталья Лугачёва.

Юлия Вепринцева, вице-президент Университета «Синергия» также пожелала конкурсантам удачи и успехов, заверив, что они уже являются победителями, пройдя отборочный тур: «Нам сегодня будет достаточно сложно оценивать ваши проекты, потому что с каждым годом предпринимательские проекты становятся всё лучше и лучше. Но мы уверены, что сегодня победят сильнейшие и поедут на финал премии «Бизнес-Успех» в Москву представлять свою область».

Исполнительный директор Национальной премии «Бизнес-Успех», Сергей Соболев, добавил, что очень рад, что премия снова приехала в Челябинск и поблагодарил Министерство экономического развития Челябинской области, Центр «Мой бизнес» и региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ»: «В последнее время премия «Бизнес-Успех» проходит несмотря на различного рода ограничения и условности. И может показаться, что сейчас не самое лучшее время для праздника, но как раз благодаря вашей предприимчивости, вашей способности сохранять позитивный настрой мы сегодня здесь, чтоб показать лучшие примеры и практики развития малого и среднего бизнеса».

Победителями 136-го регионального этапа премии «Бизнес-Успех» в Челябинске стали :

Анна Мецлер (Производство полуфабрикатов «Счастье», г. Челябинск) победила в номинации «Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева» (Генеральный спонсор – ПСБ Банк).

Игорь Панасюк (Компания «ПСО-Проджект», г. Челябинск) победил в номинации «Лучший производственный проект» (Генеральный спонсор – ПСБ Банк).

Олеся Тихонова (Авиапроект «Крылья Советов», г. Челябинск) победила в номинации «Лучший женский проект».

Анастасия Стародубцева (Компания «ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ», г. Челябинск) победила в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг».

Дмитрий Андреев (Компания «Инновации детям», г. Челябинск) победил в номинации «Лучший технологический проект».

Евгений Чепурин (Компания «РУСХАМОН», г. Магнитогорск) победил в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект» (спонсор номинации – Россельхозбанк).

«Народным предпринимателем» стала Светлана Гармс (ГК ИП Гармс С.А., г. Кыштым).

Победители конкурса получили символ премии «Бизнес-Успех» - статуэтку «Золотой домкрат», сертификат на годовой доступ к образовательной онлайн-платформе Synergy.Online, бизнес-литературу от издательства «Альпина Паблишер», сертификаты на участие в акселерационной программе «Бизнес-Успех». Один из победителей выиграл обучение Mini MBA в Университете «Синергия».

В течение дня прошли тематические сессии, мастер-классы и круглые столы. Тимур Корнилов, вице-президент по экспортным программам Корпорации «Синергия», модерировал круглый стол «Экспорт и импортозамещение-2022. Возможности и перспективы». Елена Самарина, начальник Управления методологии и развития банковского сопровождения операций ПСБ (г. Москва), рассказала об актуальных аспектах сопровождения гособоронзаказа. Евгений Чуранов, эксперт Яндекса по обучению, директор по маркетингу digital-агентства WebCanape, провел мастер-класс «Инновационный интернет-маркетинг: простые советы, не требующие больших инвестиций». Иван Распопов, тренер по публичным выступлениям, преподаватель ВШЭ, РАНХиГС, школы «Останкино», телерадиоведущий, журналист, продюсер и актер рассказал гостям форума о wow-эффектах выступления и поделился секретами успешной самопрезентации.

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ», выступил модератором пленарной сессии «Взаимодействие бизнеса, власти и общества. Как накапливать опыт, чтобы помогать друг другу преодолевать трудности». В беседе с участниками форума он заметил, что чем острее ситуация в экономике, тем больше внимания к малому бизнесу, потому что он более гибкий, он быстрее перестраивается, и практика показывает, что те регионы, где малый бизнес развит они легче проходят любые кризисы.

Во время церемонии награждения победителей премии Иван Куцевляк, заместитель Губернатора Челябинской области, поблагодарил всех гостей бизнес-форума и поздравил предпринимателей с победой.

Генеральный спонсор конкурса – ПСБ Банк.

Партнёрами форума стали: Россельхозбанк, ГК «Новард», издательство «Альпина Паблишер», компания «Seldon».

Информационные партнёры мероприятия: Leader-ID, онлайн-издание Hornews.COM, медиахолдинг ФедералПресс, платформа Spark.ru, Клуб предпринимателей «Деловар», бизнес-клуб «Окружение», сетевое издание «Kursdela.biz», агентство «Урал News», агентство «Урал-пресс-информ».

Региональный этап премии и форум реализуются Центром «Мой бизнес», при поддержке Министерства экономического развития Челябинской области и Челябинского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Федеральные организаторы премии «Бизнес-Успех» – Корпорация «Синергия», «ОПОРА РОССИИ», Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, Агентство стратегических инициатив и Общественная палата РФ.