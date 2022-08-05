В Челябинске продолжается строительство спортивно-тренировочного центра по лыжным видам спорта в районе Карпова пруда. Глава города Наталья Котова побывала на объекте и оценила ход работ.

Об этом глава города Наталья Котова написала у себя на странице в социальных сетях.



«Уже полностью завершены земляные работы. Впереди строительство раздевалок, судейских помещений, кабин для обработки лыж, монтаж ограждений, освещения, озеленение и благоустройство территории», - отметила Наталья Котова.



Трассы, протяженностью 3,75 километра, проложены с учетом опыта лучших подобных объектов. Проект выгодно отличают особенности рельефа - на участке есть естественные спуски и подъамы.

Здесь же будет построена трасса для сноубордистов, оборудованная бугельным подъемником.



Наталья Котова отметила, что строительство было бы невозможным без поддержки губернатора Алексея Текслера.

«Мы хотим, чтобы челябинский центр лыжных видов спорта стал одним из лучших в стране и принимал соревнования любого уровня», - написала глава Челябинска.