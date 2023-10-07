В Челябинске прошел юбилейный тур SOPRANO

Пятого октября Челябинск горячо встречал солисток группы, которые порадовали челябинцев разнообразием музыкальных жанров: от знаменитой классики, советских и ретро-шлягеров до мировых хитов, романтических баллад, дерзкого рока и бодрящего джаза. Девушки исполнили как уже полюбившиеся публике песни, так и новинки.

Челябинск стал шестым городом в юбилейном туре арт-группы SOPRANO Турецкого. Творческий коллектив, созданный народным артистом Михаилом Турецким, и которому уже 15 лет со дня основания, состоит из солисток с уникальными голосами и без репертуарных ограничений. Публика с огромной радостью и нетерпением встречает SOPRANO, зная, что их концерты – это всегда музыкальная феерия, праздник для души, ума и сердца.

Корреспонденту ИА «Урал-пресс-информ» удалось попасть за кулисы к арт –группе и взять интервью у солисток.

«Мы стараемся не только удивлять нашего любимого зрителя и слушателя, но и дарить вдохновение своим творчеством, - делится обладательница нежного лирического сопрано Татьяна Богданчикова. Мы объехали уже множество городов и стран. Сама я родом из города Киселевск Кемеровской области. Когда получается выступать в своем родном городе – для каждой из нас это особенная ответственность. Ведь на концерт придут самые любимые родные и близкие люди. А ты здесь родилась, начинала свою творческую карьеру и огромная ответственность показать, чего ты добилась, как выросла профессионально. Я из семьи музыкантов, и вообще с малых лет музыка окружала меня всюду. Это моя заветная мечта – выступать на сцене. В коллектив я пришла в 2015 году, когда он был уже сформирован, и мне нужно было очень быстро догонять девчонок. Учить много текстов, партию к каждой песне, освоить хореографию. Важно было понять и прочувствовать специфику коллектива – множество произведений, жанров, исполнение по голосам.Голос для артиста – это рабочий инструмент. А в бесконечных переездах, при смене климата, разных часовых пояс, конечно же, случаются ситуации, когда важна поддержка коллег. В этом плане коллектив SOPRANO – это пример настоящей женской дружбы».

«Основная часть состава со дня основания группы, - рассказывает Дарья Львова. – Мы очень хорошо понимаем и чувствуем друг друга, когда необходима поддержка. У нас с девчонками есть один ритуал: перед выходом на сцену мы держимся за руки, передавая друг другу энергию и объединяясь в аффирмации. А потом силой голоса дарим этот заряд зрителям. Так и происходит этот энергетический круговорот».

Голос Дарьи называют soprano-energy. Глубокий тембр голоса, драматические роли и проникновенное пение, которое разносится эхом, покоряют сердца зрителей. Покоряет и ее доброта. Дарья занимается благотворительностью, помогает детским домам, приютам для животных. Сотрудничает с волонтерами. Помогает финансово и информационно, делает репосты на своей страничке в соцсети. С обожанием относится к животным. Дома у нее три кошки, которых она в разное время нашла на улице, вылечила и теперь это ее любимые питомцы.

«Кем бы ты ни был, каких высот не достиг, всегда важно оставаться человеком. Самые ценные качества - доброта и любовь» -считает Дарья.

С любовью и обожанием публика всегда встречает SOPRANO, в какой бы город или страну они не приехали. И даже когда случаются курьезы, именно любовь, открытость и искренность помогают красиво и достойно выйти из любой ситуации.

«На концерте в Венесуэле во время выступления пошел ливень, ну просто стеной, – вспоминает Анастасия Панфилова, исполнительница в стиле поп-сопрано. – Что делать? Аппаратуру заливает, ничего на полметра не видно перед собой. Нам предложили переместиться в небольшую комнатку. И здесь, в близком окружении зрителей мы пели без музыкального сопровождения. И по эмоциям понимали, что даже в такой ситуации нам удалось достучаться до сердец. Удовольствие все получили незабываемое. Такие воспоминания проносишь через всю жизнь».

Вместе с коллективом Анастасия объехала уже почти сотню городов России. А впереди еще больше… Несмотря на плотный гастрольный график, девушка успевает серьезно заниматься горными лыжами, сноубордом, увлекается психологией.

«У каждой из нас есть какое-то хобби, увлечение, - говорит Анастасия. – Мы все многогранны и со своим неповторимым внутренним миром. А объединяет нас любовь к музыке и огромное желание делиться этой любовью с нашими зрителями».

У коллектива замечательная традиция – обязательно исполнить песню на языке принимающей страны. Так солистки выражают свое уважение стране и ее гражданам. И публика всегда с восхищением принимает такой подарок от группы. Зрители тоже щедры, выражая это словами, шикарными букетами цветов и подарками. Челябинск не стал исключением. После концерта зрители поделились своими впечатлениями с корреспондентом ИА «Урал-пресс-информ»:

«Действительно я услышала созвездие голосов. Вокал волшебный. Голос Евгении Фанфары-дар божий. Выражаю огромную благодарность солисткам и организаторам этого концерта» - поделилась Анна Т.

«Концерт прошел на одном дыхании. На это выступление я сегодня попала случайно, слышала конечно про коллектив, но вживую никогда не слушала. Сегодня я стала поклонницей девушек, они покорили меня своими красивыми голосами и многоголосием, что сейчас редкость» -сообщила Евгения К.

«Я получила такое вдохновение и драйв от пения девочек! Это шоу даст мне энергии на месяц вперед. Рада что попала сегодня на этот концерт и готова опять к ним прийти в следующий раз и не только с мужем, но и с дочкой с зятем!» -ответила Анастасия З.

Восторженное «Браво!» звучало эхом по залу, дополняя несмолкающие аплодисменты в честь прекрасных и уникальных солисток SOPRANO.