12.11.2021
Сотрудники МЧС Златоуста, заподозренные в организации фиктивной вакцинации от ковида, уволены
12.11.2021
ВТБ: выдачи автокредитов на Южном Урале выросли на 37%
12.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
12.11.2021
В Челябинске растет число ищущих работу горожан
12.11.2021
Лишь четыре процента южноуральцев абсолютно довольны дорогами в родном регионе
12.11.2021
Жители Златоуста задержаны за внесение в базу данных ложной информацию о вакцинации от ковида
В Челябинске растет число ищущих работу горожан
09.11.2021
Безработные южноуральцы тратят на поиски работы в среднем пять месяцев
02.10.2021
В Челябинске выросло число безработных
27.09.2021
Более 19 с половиной тысяч южноуральцев имеют официальный статус безработного
17.09.2021
Центр занятости населения Челябинска озвучил данные по безработице в трех территориях
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021
Привито от ковида более 1,2 миллиона южноуральцев или 46,9% от взрослого населения
11.11.2021
Спикер ЗСО Челябинской области Мякуш досрочно слагает полномочия
10.11.2021
С 15 ноября южноуральские школьники возвращаются к очному обучению, но не все этому рады
10.11.2021
Ирина Гехт: Дистанционное обучение вводится всего на неделю и связано с заботой о здоровье деток
09.11.2021