В Челябинске растет число ищущих работу горожан

Жители Челябинска стали чаще искать работу через службу занятости.

Так, за последнюю неделю численность состоящих на учете в центре занятости населения горожан, обратившихся сюда в целях поиска подходящей вакансии, увеличилась на 415 человек (с начала ноября – на 530) и составляет на сегодняшний день, 12-е ноября, пять тысяч 875 человек.

Как сообщает информационно-аналитический отдел ЦЗН Челябинска, с начала года количество граждан, поставленных на учет, уменьшилось на 18 тысяч 310 человек.

Численность состоящих на учете челябинцев, имеющих статус безработного, составляет в настоящее время четыре тысячи 894 человека – за неделю она увеличилась на 354 горожанина (с начала ноября - на 534 человека). Тем временем, с начала года количество безработных жителей областного центра снизилось на 18 тысяч 715 человек.

В целом по Челябинской области численность состоящих на учете граждан, имеющих статус безработного, составляет, по последним данным, 19 тысяч 783 человека. Уровень регистрируемой в регионе безработицы равен 1,07 процента от численности рабочей силы, в Челябинске - 0,79 процента (на начало 2021 года – 3,7 процента).

«Количество вакансий, которыми располагает сегодня служба занятости Челябинска, составляет 18 тысяч 223 единицы. По Челябинской области свободными остаются 43 тысячи 557 вакансий», - рассказали в центре занятости населения южноуральской столицы.

По данным ЦЗН Челябинска, с начала текущего года с помощью службы занятости в мегаполисе трудоустроены девять тысяч 626 граждан, в целом по Челябинской области – сорок тысяч 621 человек.

О массовом увольнении сотрудников за последнюю неделю сообщила одна организация - ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ». По причине сокращения штата 31-го декабря этого года здесь будут уволены 120 человек. Предполагается, что в целях поиска работы они обратятся в службу занятости.