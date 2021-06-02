02.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на третье июня
02.06.2021
Виртуальный ЦОД от «Ростелекома» для тракторного завода «ДСТ-УРАЛ»
02.06.2021
В Челябинске в Историческом музее состоится дефиле татарской моды
02.06.2021
Детская филармония Челябинска набирает таланты
02.06.2021
В Челябинске росгвардейцы исполнили мечту мальчика, победившего рак
02.06.2021
Полицейские изъяли крупную партию контрафактного алкоголя
В Челябинске росгвардейцы исполнили мечту мальчика, победившего рак
В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь
01.06.2021
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021
В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
31.05.2021
На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
31.05.2021
Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
29.05.2021