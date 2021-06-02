В Челябинске росгвардейцы исполнили мечту мальчика, победившего рак

Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области исполнили заветное желание 13-летнего Саши Воронова из поселка Казанцево. Юноша увлекается военной техникой и вооружением. Побывать внутри бронированного автомобиля «Тигр» было его давней мечтой.

Специально для школьника омоновцы организовали экскурсию по базе спецподразделения, прокатили его на бронемашине и показали работу служебных собак-сапёров.



Сейчас Саша учится в шестом классе, а когда был в третьем, мама заметила, что у сына долго не заживает ранка, а банальные простуды оканчиваются затяжными больничными. Обследования подтвердили самое страшное: лейкоз. Сейчас он победил болезнь, вошел в ремиссию и потихоньку возвращается к жизни обычного мальчишки.





Персональную экскурсию по базе челябинского ОМОН начали с демонстрации внедорожника «Тигр». Шеститонный росгвардейский броневик Александра явно впечатлил. С горящими от восторга глазами Саша обследовал технику изнутри, посидел на водительском кресле и даже объявил по рации о том, что «работает Росгвардия».



После юношу познакомили с кинологической службой. Служебный пес, восточно-европейская овчарка по кличке Зевс, показал гостю свои навыки по поиску взрывчатки. Саша самостоятельно расставил на территории сумки, в одной из которой спрятали взрывчатое вещество, Зевс же безошибочно эту сумку обнаружил.



«Мне очень понравилось! Особенно служебные собаки. И, конечно, «Тигр». Мощная машина!» - поделился впечатлениями Саша.



Специалисты говорят, что положительные эмоции от экскурсии помогут Саше, победившему рак крови, быстрее вернуться к нормальной жизни.



