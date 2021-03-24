В Челябинске ржавый «подснежник» в коврах отправили на спецстоянку

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В Челябинске ржавый «подснежник» в коврах отправили на спецстоянку

Сегодня, 24 марта, сотрудники Управления благоустройства и городской среды отправили на спецстоянку еще один забытый хозяином автомобиль. Владелец заботливо укрыл машину коврами и, вероятно, забыл о ее существовании.

«Еще один автомобиль эвакуирован на спецстоянку силами специалистов Управления благоустройства и городской среды. На этот раз - со двора на улице Комаровского, 3», - сообщили в администрации Челябинска.

Судя по всему, эвакуированная машина находится не на ходу. У нее спущены колеса. А также помята передняя и боковые части автомобиля, которые к тому же покрыты коррозией.

В Челябинске борьбу с «автохламом» начали в конце первого месяца 2021 года. Так, 21 января специалисты забрали на спецстоянку машину, которую предприимчивые горожане использовали в качестве охранной будки во дворе дома №66 на улице Братьев Кашириных.

Спустя неделю откопали и увезли автомобиль ВАЗ из двора на улице 250 лет Челябинску, 34.

12 марта работники Управления благоустройства и городской среды освободили из снежного плена брошенный автомобиль во дворе дома №30 на улице Богдана Хмельницкого. И также увезли его на спецстоянку.

Фото: телеграм-канал «Мэрские новости»