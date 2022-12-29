В Челябинске с нового года продлят автобусный маршрут из ЧВВАКУШа до аэропорта

В Челябинске с первого января 2023 года продлят автобусный маршрут №45 «ЧВВАКУШ – Аэропорт».

С нового года 45-е автобусы будут следовать по улицам Березовая, Шагольская, Профессора Благих, Молодогвардейцев, Комсомольский проспект, Свердловский проспект, проспект Победы, Бажова, Бродокалмакский тракт, автодорога на аэропорт.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», маршрут будут обслуживать семь автобусов большого класса (интервал движения – тридцать минут).

Первый рейс от ЧВВАКУШа - в 5:15, из аэропорта - в 6:15 (ежедневно). Последний рейс от ЧВВАКУШа - в 22:30, из аэропорта - в 00:20 (ежедневно).

Ночные рейсы сохранены: от ЧВВАКУШа автобус стартует в 3:10 ежедневно, из аэропорта – в 4:50 (ежедневно).