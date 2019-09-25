В Челябинске слишком большая концентрация детей с инфекционными болезнями в одном месте - нужно расширяться

Челябинску крайне необходим пристрой к инфекционному корпусу детской городской клинической больницы №8.

По словам руководителя городского управления здравоохранения Натальи Горловой, больничное помещение не соответствует требованиям, которые сегодня предъявляются к оказанию медицинской помощи при инфекционных заболеваниях.

«К тому же этот центр восьмой больницы работает, как межрайонный. На него направлены потоки детей из области, он перегружен - строительство пристроя крайне необходимо», - подчеркнула Наталья Горлова на состоявшемся сегодня, 25-го сентября, заседании муниципального проектного комитета Челябинска «Город для жизни».

Она отметила, что по данному вопросу проведены переговоры с правительством Челябинской области. И данный проект оценен региональной властью как действительно важный и необходимый для детей.