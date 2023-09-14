В Челябинске стартовал Первый Всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки». Он приурочен к 120-летию со дня рождения ученого, основоположника ядерной энергетики Игоря Курчатова, жизнь и деятельность которого неразрывно связаны с Южным Уралом.

Форум будет проходить в течение двух дней – 14 и 15 сентября. В Челябинск приехали участники из 60 регионов - представители научного и образовательного сообществ, органов власти и промышленных предприятий, а также медиаменеджеры и журналисты, освещающие темы науки и передовых разработок.

Участников форума приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Форум первый, но я уверен, что он сразу задаст отличные стандарты и качество в организации и проведении. Самое главное – будет очень интересно. Кроме обсуждений, панельных дискуссий и общения, вы посетите и наши предприятия, – обратился к участникам Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что Челябинская область – ядерный щит, промышленный регион, центр металлургии и машиностроения, а также научный центр. В регионе реализуют большое количество важнейших проектов в сфере науки, причем и в прикладной науке. Глава региона поблагодарил Всероссийскую телерадиокомпанию за решение провести этот форум в Челябинске.

«Я считаю, что этот форум будет очень полезен. Он первый, и мы начали его здесь, на гостеприимной челябинской земле. Я всем вам желаю за три дня ощутить всю мощь и силу Челябинска. Рассказать все, что мы с вами увидим, всей нашей большой стране», – отметил заместитель гендиректора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Темой Первого Всероссийского медиафорума стали разработки российских ученых, новые технологии и их применение при модернизации производств.

В рамках форума глава региона принял участие в пленарном заседании «Синтез науки и промышленности как основы технологического суверенитета России. Отражение в медиапространстве». Участники обсудили мощный научный и промышленный потенциал России, в том числе и Челябинской области, престиж технических специальностей. Важный вопрос – создание в регионе межуниверситетского кампуса.

Южный Урал обладает мощным научным и промышленным потенциалом, который успешно реализуется. Губернатор отметил, что перед регионом стоят вызовы, которые обусловлены двумя факторами – геополитической обстановкой и конкуренцией между регионами.

«Я считаю, любые вызовы – это возможности. Наша задача – продолжать развиваться и сохранять свои лидерские позиции во всех направлениях», – уточнил Алексей Текслер.

Учеными ЮУрГУ на форуме были представлены образцы биоразлагаемой посуды на основе органического сырья как альтернатива полимерным пластиковым изделиям. Срок службы такой посуды составляет от 28 дней и зависит от материала, из которого ее изготавливают, отметили в вузе. Уже были созданы образцы посуды и ведутся переговоры с индустриальными партнерами, а в ближайшее время ожидается внедрение технологии в производство.

Также ученые ЮУрГУ представили технологию обеззараживания зерна с помощью холодной плазмы. Ее используют для более длительного хранения. Некоторые сельхозпроизводители уже выразили заинтересованность в использовании данной разработки. Губернатор Алексей Текслер поручил заняться этой темой во взаимодействии с министерством сельского хозяйства региона.