В Челябинске стартует очередной этап опрессовки

26 июля в Челябинске стартует пятый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Гидравлические испытания продлятся до девятого августа.

Как сообщил сегодня, 25 июля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, под отключение попадут 926 жилых многоквартирных домов, 54 детских сада, 44 учебных и 35 лечебных учреждений в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах города. Также в июле по отдельному графику проводятся работы на локальных котельных.

Максимальный срок отключения - две недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

С перечнем домов, попадающих под отключение, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, еще в трех челябинских поселках – Чурилово, Федоровка и ЧВВАКУШ –отключат горячую воду.

Опрессовка в данных населенных пунктах, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения, будет длиться две недели. Гидравлические испытания на локальных котельных проходят по собственному графику, не совпадающему с централизованными этапами, в течение 14-ти дней.