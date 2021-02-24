В Челябинске пенсионерке стало плохо во время метели. Она умерла на остановке

В четверг почти все школьники Челябинской области будут учиться дистанционно

В Челябинске трамваи пяти маршрутов вышли на линию

В Челябинске сегодня вечером, 24-го февраля, на линию вышли трамваи пяти маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

В настоящее время восстановлено движение трамваев №16 - от Чичерина до центра; №3 - от ЧМК до центра; №8 - от Чистопольской до центра (в районе завода имени Колющенко ведется расчистка путей совместно с дорожными службами); №22 - от Чистопольской до Чичерина; №14 - от Чичерина до ЦХП (до заводоуправления).

Для развоза сотрудников ЧМК организовано дополнительное движение автобусов №31 и №71.

Продолжается расчистка трамвайных путей по направлению к областной больнице, ЧТЗ и других участков.