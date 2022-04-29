В Челябинске у строящегося Христорождественского собора заложена дубовая аллея

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вузы Челябинской области рассказали, по какому графику будут учиться и отдыхать студенты в предст
29.04.2022

Как будет учиться и отдыхать студенты вузов Челябинской области в первые 10 дней мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Южный Урал готовится отпраздновать День победы. В областном центре прошла тренир
29.04.2022

Главные новости Челябинской области за неделю (с 25.04.22 по 29.04.22)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В многоквартирные дома, садики, школы и больницы Советского района Челябинска сегодня, 29 апреля,
ЖКХ
ЖКХ
29.04.2022

Горячая вода вернется в дома Советского района Челябинска, на очереди отключение еще в трех районах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Впервые в Государственном ракетном центре имени Макеева (Миасс, Челябинская область) состоялся на
29.04.2022

Студенты ЮУрГУ остались под большим впечатлением от экскурсии в ГРЦ Макеева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первого мая Федерация профсоюзов региона организует в Челябинске митинг-концерт в парке имени Гаг
29.04.2022

«ZА МИР! ZА ТРУД! ZА МАЙ!»: под таким лозунгом пройдет в Челябинске праздник Весны и Труда

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2022

Полицейские Миасса накрыли салон по оказанию интим-услуг
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2022

В Челябинске перекроют движение на пересечении Дарвина и Троицкой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2022

Дорожный нацпроект в Челябинске реализуют с опережением сроков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2022

В Челябинске пройдет традиционная акция «Маршрут памяти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2022

Исторический музей приглашает челябинцев к знакомству с уральским чудом – чугунным кружевом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2022

Прокуратура наказала Михеевский ГОК

Православные
Общество
29.04.2022 14:21

В Челябинске у строящегося Христорождественского собора заложена дубовая аллея

Волонтёры высадили саженцы дубов на территории строящегося кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске, освященные в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Как сообщили в Челябинской епархии, в канун Дня Победы деревья высаживают по всему Южному Уралу в рамках патриотической акции «Аллея Славы». В акции на территории собора приняли участие экоактивисты и молодежь Челябинска. Среди них - волонтеры Молодежного совета при Управлении Федеральной налоговой службы по Челябинской области, отдела по делам молодежи Челябинской епархии, оргкомитета некоммерческой организации «Союз родителей Челябинской области», регионального движения «Союз», экологического движения «Подари земле сад».

Доброволец общественного экологического движения «Подари земле сад» Зульфия Сайфуллина -одна из тех, кто пожертвовал саженцы, украсившие территорию челябинского собора.

«Очень волнительно, ведь в этом сезоне мы в первый раз высаживаем деревья. Приятно, что столько молодежи, - рассказала Зульфия Сайфуллина. - Аллею высаживаем в знак глубокой благодарности нашим великим предкам, защищавшим жизнь на земле».

«Мы продолжаем связь поколений, мы показываем нашим детям достойный пример — что нужно помнить о наших дедах, которые подарили нам мир, чтобы мы могли жить, творить», - отмечает Светлана Беляева, руководитель регионального движения «Союз». Светлана надеется, что аллея на территории кафедрального собора станет частью прекрасного парка, в котором смогут отдыхать челябинцы.

Высадка на территории собора продолжается 29 и 30 апреля.

Православные
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2022

У православных - Светлая Пасхальная Седмица
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2022

Жителей Челябинской области приглашают на праздничные Пасхальные мероприятия

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2022

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Возможность корректировки существующей организации дорожного движения на отремонтированном участк
Общество
Дороги

Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект

27.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для первоклассников одной из челябинских шк
Общество

Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников

26.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске запланировано обновление мемориала «Вечный огонь» на аллее Славы, на
Общество
День Победы

«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда

26.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вузы Челябинской области рассказали, по какому графику будут учиться и отдыхать студенты в предст
29.04.2022

Как будет учиться и отдыхать студенты вузов Челябинской области в первые 10 дней мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Южный Урал готовится отпраздновать День победы. В областном центре прошла тренир
29.04.2022

Главные новости Челябинской области за неделю (с 25.04.22 по 29.04.22)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В многоквартирные дома, садики, школы и больницы Советского района Челябинска сегодня, 29 апреля,
ЖКХ
ЖКХ
29.04.2022

Горячая вода вернется в дома Советского района Челябинска, на очереди отключение еще в трех районах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Впервые в Государственном ракетном центре имени Макеева (Миасс, Челябинская область) состоялся на
29.04.2022

Студенты ЮУрГУ остались под большим впечатлением от экскурсии в ГРЦ Макеева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первого мая Федерация профсоюзов региона организует в Челябинске митинг-концерт в парке имени Гаг
29.04.2022

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Как будет учиться и отдыхать студенты вузов Челябинской области в первые 10 дней мая

29.04.2022 15:17

В Челябинске перекроют движение на пересечении Дарвина и Троицкой

29.04.2022 14:59

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Дорожный нацпроект в Челябинске реализуют с опережением сроков

29.04.2022 14:35

В Челябинске пройдет традиционная акция «Маршрут памяти»

29.04.2022 14:26

Исторический музей приглашает челябинцев к знакомству с уральским чудом – чугунным кружевом

29.04.2022 14:23

Прокуратура наказала Михеевский ГОК

29.04.2022 14:22

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В Челябинске у строящегося Христорождественского собора заложена дубовая аллея

29.04.2022 14:20

Горячая вода вернется в дома Советского района Челябинска, на очереди отключение еще в трех районах

29.04.2022 14:11

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27.04.2022 16:54

Будут судить южноуральца, входившего в преступную группу, похитившую нефть на 128 миллионов рублей

27.04.2022 16:40

Музей Челябинского театра оперы и балета борется за победу во всероссийском конкурсе

27.04.2022 16:38

«Альмакогруп» реконструирует аэропорт в Магнитогорске за 5,77 миллиарда рублей

27.04.2022 16:31

Общественные пространства Челябинска обрабатывают от клещей

27.04.2022 16:15

Одним из ведущих Премии «Андрюша-2022» станет девятилетний Мирон Довгань из Челябинска

27.04.2022 15:46

Замглавы минздрава Челябинской области не выпустили из СИЗО

27.04.2022 15:44

10 европейских покупателей газа уже открыли спецсчета для оплаты газа в рублях

27.04.2022 15:18

В Челябинской области снижается уровень коллективного иммунитета к ковиду

27.04.2022 15:07

Большая уборка: в ГРЦ Макеева стартовала декада чистоты

27.04.2022 14:43

На улице Свободы в Челябинске появится бульвар

27.04.2022 14:25

Освящены саженцы дубов, которые украсят территорию нового кафедрального обора в Челябинске

27.04.2022 14:07

ВТБ прорабатывает возможность снижения ставок по ранее выданным ипотечным кредитам

27.04.2022 13:35

Творение Эрвальда в центре Челябинска могут включить в госреестр объектов культурного наследия РФ

27.04.2022 13:31

В Челябинске пройдет первая в стране «Российская студенческая весна» для учащихся ссузов

27.04.2022 13:28

К школьникам Локомотивного в гости приползла гадюка

27.04.2022 13:25

Полицейские Челябинска нашли еще один нелегальный пункт приема металлолома

27.04.2022 13:08

За сутки заболело ковидом 184 южноуральца, выздоровело 514, умерло двое

27.04.2022 13:05

Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект

27.04.2022 12:50

В Челябинске благоустроят Комсомольский проспект

27.04.2022 12:27

Росгвардейцам пришлось применить табельное оружие, чтобы спасти челябинку от напавшей на нее собаки