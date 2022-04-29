В Челябинске у строящегося Христорождественского собора заложена дубовая аллея

Волонтёры высадили саженцы дубов на территории строящегося кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске, освященные в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Как сообщили в Челябинской епархии, в канун Дня Победы деревья высаживают по всему Южному Уралу в рамках патриотической акции «Аллея Славы». В акции на территории собора приняли участие экоактивисты и молодежь Челябинска. Среди них - волонтеры Молодежного совета при Управлении Федеральной налоговой службы по Челябинской области, отдела по делам молодежи Челябинской епархии, оргкомитета некоммерческой организации «Союз родителей Челябинской области», регионального движения «Союз», экологического движения «Подари земле сад».

Доброволец общественного экологического движения «Подари земле сад» Зульфия Сайфуллина -одна из тех, кто пожертвовал саженцы, украсившие территорию челябинского собора.

«Очень волнительно, ведь в этом сезоне мы в первый раз высаживаем деревья. Приятно, что столько молодежи, - рассказала Зульфия Сайфуллина. - Аллею высаживаем в знак глубокой благодарности нашим великим предкам, защищавшим жизнь на земле».

«Мы продолжаем связь поколений, мы показываем нашим детям достойный пример — что нужно помнить о наших дедах, которые подарили нам мир, чтобы мы могли жить, творить», - отмечает Светлана Беляева, руководитель регионального движения «Союз». Светлана надеется, что аллея на территории кафедрального собора станет частью прекрасного парка, в котором смогут отдыхать челябинцы.

Высадка на территории собора продолжается 29 и 30 апреля.