В Челябинске вместо даурских лиственниц установили забор из колонии

Жители Челябинска продолжают активно обсуждать в Интернете пост урбаниста Льва Владова о том, что исторические деревья – даурские лиственницы – в центре города спилили ради нового забора.

Владов, известный своим крайне негативным отношениям к разного рода ограждениям, ехидно заметил в своем сообществе «Челябинский урбанист» в ВКонтакте, что совсем недавно в столице Южного Урала «случайно» снесли лиственницы, а уже сейчас на улице Красной устанавливают серый забор из колонии.

«Будет красиво. Это то, что мы ждали. Спасибо большое», - с сарказмом поблагодарил городскую власть Лев Владов, назвав видео с места событий «Подарок от команды Котовой».

Напомним, глава Челябинска уволила двух руководителей (руководителя МБУ «Геоцентр» Константина Андропова и руководителя МКУ «АТИ» Владимира Жучкова), признав их ответственными за тайный снос исторических деревьев. Впоследствии на месте вырубки даурских лиственниц побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заявивший, что осенью текущего года здесь будут высажены новые деревья этой же породы.

Посмотрев видео Льва Владова, один из его читателей остроумно заметил: «Что поделать, если в нашем климате заборы лучше колосятся. Лиственницы для югов и заграницы».

На что жительница Челябинска по имени Валентина ответила, что в Челябинске могут колоситься и пеньки: «Коммунальщики спилили у нас неугодную иву, а она назло всем заколосилась».

«Ну наконец-то. А то сколько ждать можно... Красивые серые заборы - украшение нашего города», - неискренне порадовалась другая горожанка.

«Челябинск по-тихому (хотя, скорее всего уже даже по-быстрому) делают колонией... Скоро забором обнесут по внешним границам, и будет нам счастье!» - заметил другой читатель Владова.

«Этот город сгорит и без топлива. Этот город сгорит от стыда!» - написал еще один возмущенный житель южноуральской столицы.

А Владов тем временем выложил еще один пост – из Владивостока, где он обнаружил надпись, посвященную родному Челябинску.