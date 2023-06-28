В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота

В Челябинске стартовал национальный финал ХХ Российской робототехнической олимпиады. В захватывающих соревнованиях принимают участие 900 победителей и призёров региональных отборочных туров из 41 субъекта России, а также команды из Беларуси и Ирана.

Соревнования проводятся на площадке Ледового дворца «Уральская молния». В жарких схватках определится, чей робот самый быстрый, ловкий, сильный и полезный. У южноуральцев самая большая сборная, которая принимает участие в финале.

В церемонии открытия интеллектуальных соревнований приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель Федерации спортивной и образовательной робототехники Анна Огарко.

Губернатор поблагодарил Федерацию, которая доверила региону проведение олимпиады, а также педагогов, наставников, тренеров участников. «Вы думаете, вы работаете, вы создаете и при этом соревнуетесь, - обратился к участникам Олимпиады глава региона и пожелал им. - Желаю, чтобы у вас все получалось, желаю победы! Желаю, чтобы вы думали о будущем и сделали нашу страну лучше. Я в вас верю!».

Анна Огарко отметила, что также поприветствовала гостей и участников, выразила благодарность организаторам за душевный прием и подчеркнула, что Челябинская область - одна из сильнейших в робототехнике. «Вас ждут увлекательные три дня соревнований, но помните, что соревнования - это не только борьба, но и повод завести новые знакомства, обменяться опытом и показать все, к чему вы стремились целый год», - напутствовала участников Анна Огарко.

Тема сезона «Объединяя мир» связана с подводным миром: сохранением водоемов, восстановлением подводных экосистем, защитой морских обитателей и коралловых рифов, внедрением в акваториях новых технических решений, солнечных ферм и даже подводных центров, а также строительством морских каналов и грузоперевозкой через океан.

На выставке школьники и студенты презентовали свои проекты: беспилотные летательные аппараты, роботы для медицинской сферы, аппараты, которые могут выполнять задачи на морских глубинах. Губернатор осмотрел разработки участников и пообщался с юными техниками.

«Мне очень понравилось, что кроме творчества, интеллекта, у всех есть спортивный азарт. Чувствуется волнение, ребята ориентированы на результат, на победу, - прокомментировал Алексей Текслер. - То, что они сегодня делают, будет и дальше использоваться на практике, значит, наша страна будет развиваться, укреплять технологический суверенитет».

На протяжении трех дней участники олимпиады будут соревноваться в робоспорте, представят свои инженерные решения, проекты по улучшению экологии океанов, металлургии, творчеству, будут создавать роботов, способных работать под водой, и многое другое.

По результатам соревнований в Челябинске будет сформирован состав Федерального учебно-тренировочного лагеря.

ДЛЯ СПРАВКИ

В Челябинской области уделяется серьезное внимание развитию технического творчества и, в частности, робототехники.

Робототехникой в Челябинской области занимаются почти восемь тысяч детей от 5 до 17 лет.

С 2019 года новые объединения по робототехнике открылись в рамках нацпроекта «Образование» в двух «Кванториумах», семи «IT-кубах», тридцати шести «Точках роста».

В конце каждого учебного года проходит фестиваль проектной деятельности. Среди ярких результатов последних лет – «Робот Женя», мини-трактор «Уралец», беспилотник «Долголёт», разработки для медицины (тренажеры «Кисть» и «Нога»), робот-гид для цеха ЧТПЗ «Высота-239» и др.