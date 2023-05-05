В Челябинске закроют движение троллейбусов по Блюхера

В Челябинске в субботу, шестого мая, закроют движение троллейбусов по улице Блюхера на участке от Дарвина до конечной АМЗ.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», движение будет закрыто до пяти часов утра вторника, девятого мая.

В этот период времени троллейбусы №5, 7, 12 и 16 изменят свои маршруты и будут следовать до ТК «Кольцо».

Закрытие движения связано с модернизацией контактной сети. На время проведения работ челябинцам рекомендуют пользоваться автобусными маршрутами №51 или №66 нерегулируемого тарифа.

В целях экономии горожанам советуют использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.