05.05.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов по Блюхера
05.05.2023
«Татьяна Предеина приглашает...»: челябинцев приглашают на грандиозный гала-концерт
05.05.2023
Горит национальный парк «Зигальга»
04.05.2023
Первый контейнерный поезд отправился из Челябинска по коридору «Север – Юг»
04.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на пятое мая (18+)
04.05.2023
Прокуроры установят обстоятельства пожара на территории садового товарищества в Копейске
В Челябинске закроют движение троллейбусов по Блюхера
27.04.2023
В Челябинске в связи с ремонтом улицы Рождественского ограничат движение троллейбусов
26.04.2023
Эстафета и велогонка в Челябинске повлияют на движение городского транспорта
14.04.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту
13.04.2023
В Челябинске в выходные изменят свои маршруты трамваи №18 и №22
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023