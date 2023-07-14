В Челябинске закрывают движение трамваев по маршруту №14

В Челябинске сегодня, 14 июля, в 22 часа закрывают движение трамваев по маршруту №14 «Улица Чичерина – Поселок Першино».

Движение возобновится после пяти часов утра 17 июля.

Как сообщает в своем телеграм-канале «ЧелябГЭТ», временная отмена маршрута связана с ремонтом трамвайных путей (замена рельсошпальной решётки и дорожного полотна) на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменная.

Жителям Челябинска рекомендуют пользоваться автобусами №8, №9, №18, №31, №34, №45, №71, троллейбусами №12 и №14. Для экономии - использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.