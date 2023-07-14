14.07.2023
У посольств стран НАТО могут появиться выставки трофейной техники
14.07.2023
В Челябинске за падение на ребенка остановки наказан дорожный подрядчик
14.07.2023
«Все идет по плану»: Текслер доложил Хуснуллину о ходе строительства кампуса
14.07.2023
В Челябинске закрывают движение трамваев по маршруту №14
14.07.2023
Челябинскому автовладельцу придется оплатить штрафы, чтобы вернуть авто
14.07.2023
Депутаты Госдумы запретили смену пола без медицинских показаний
В Челябинске закрывают движение трамваев по маршруту №14
20.06.2023
В центре Челябинске до конца июня будет закрыто движение трамваев
05.04.2023
Реконструкция трамвайного депо №1 в Челябинске может начаться в 2024 году
05.04.2023
В Челябинске утилизируют старые трамваи, освобождая место для новых вагонов
19.03.2023
В Челябинске с первого апреля закроют движение трамваев до областной больницы
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023