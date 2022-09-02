В челябинском лицее открыли первый в России класс для детей с диабетом

В челябинском лицее №95 по инициативе мэра Натальи Котовой открылся первый в стране специализированный класс для детей с сахарным диабетом I типа, а также ребят с иными заболеваниями, нуждающихся в контроле со стороны медиков.

На весь учебный год за классом будет закреплен тьютор, а следить за состоянием ребят в течение дня будет медицинский работник. Для учеников предусмотрено специализированное меню. Таким образом, они смогут без ограничений находиться в школе в режиме полного дня.

Планируется, что подобные классы в дальнейшем появятся и в других образовательных организациях Челябинска.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, при поддержке учреждений образования, здравоохранения и благотворительного фонда «Бирюзовый» в двух челябинских детских садах №17 и №194 созданы и успешно работают две специализированные группы для малышей с сахарным диабетом.