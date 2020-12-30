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В Челябинской епархии открылся первый кризисный центр для беременных

На территории Свято-Троицкого храма села Долгодеревенского Сосновского района (Челябинская область) открылся первый в Челябинской епархии стационарный приют для беременных женщин и женщин с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

Помещения кризисного центра, который получил название «Надежда», освятил митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Правящего архиерея встретили первый заместитель министра социальных отношений по Челябинской области Ирина Скалунова, председатель Собрания депутатов Сосновского района Галина Шихалева, заместитель главы Сосновского района Татьяна Аллеборн, директор Челябинского областного центра социальной защиты «Семья» Мария Кузнецова, главный врач Челябинского областного центра по борьбе со СПИДом Маргарита Радзиховская и другие гости.

«Церковь призывает нас, православных христиан, не только проповедовать слово Божие, но и делами милосердия по отношению к нашим ближним свидетельствовать о своей вере. Ближний – это тот, кто встречается на нашем пути и нуждается в нашей конкретной помощи. Согласно Священному Писанию в образе этого человека мы должны видеть самого Господа нашего Иисуса Христа. Нельзя любить Бога и при этом не любить ближнего», -сказал митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Владыка выразил надежду на то, что открытие кризисного центра для беременных женщин, для женщин с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, станет примером для других приходов Челябинской епархии и общественных организаций.

Строительство кризисного центра – заслуга многих людей, в основном прихожан храма Святой Троицы села Долгодеревенского. Первые подопечные в нем должны появиться в ближайшие дни.