В Челябинской области берег Ая и его притесы свяжет 130-метровая лестница

В Челябинской области берег Ая, одной из живописнейших рек Урала, и Большие Айские притесы свяжет 130-метровая лестница. Ее оборудуют при поддержке регионального минэкологии в этом году.

Кроме того, до конца 2022-го на прибрежной территории планируется - также при поддержке министерства экологии Челябинской области – оборудование туалетов и контейнерных площадок.

Напомним, в 2021-м году в рамках национального проекта «Экология» при поддержке минэкологии региона была установлена смотровая площадка на Больших Айских притесах, а также лестница в Кургазакскую пещеру – самую известную и посещаемую на реке Ай.

Инициативные предприниматели, в свою очередь, установили над обрывом подвесной мост, длина которого равна глубине пропасти и составляет 80 метров. Мост насчитывает 230 ступенек.