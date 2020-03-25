Максимальный размер пособия по безработице увеличат в 1,5 раза

Президент России Владимир Путин предложил увеличить максимальный размер пособия по безработице.

Об этом глава государства заявил 25 марта в обращении к нации в связи с ситуацией по коронавирусу.

Владимир Путин отметил, что мировая экономика, в том числе и российская, испытывает сильное негативное давление из-за последствий эпидемий. «Надо поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы», - считает президент.

Владимир Путин предложил увеличить максимальную выплату по пособию по безработице до уровня минимального размера оплаты труда. На сегодня это 12 тысяч 130 рублей.

На сегодня в Челябинской области с учетом уральского коэффициента максимальный размер пособия по безработице составляет 9 тысяч 200 рублей.