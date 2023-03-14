В Челябинской области большее число старшеклассников пройдет курс молодого бойца

В сентябре 2023 года в Челябинской области откроют новый учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», что позволит большему числу старшеклассников пройти курс молодого бойца, сообщила в своем telegram-канале первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

На сегодня региональный Центр «Авангард» ежегодно проводит по 10 учебных сборов по основам военной службы по курсу ОБЖ, которые организуются на базе 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии в Чебаркуле.

Но уже с осени мы сможем охватить еще больше ребят со всего региона благодаря круглогодичной работе на базе нового учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи “Авангард”», - отметила Гехт.

По ее словам, Центр планируется открыть в сентябре (в этом году завершить ремонт помещения). Уже закупили современное оборудование, в том числе шесть тренажеров управления танками.

Занятия будут проводить педагоги Областного Центра дополнительного образования детей, военные, представители МЧС.

Накануне, 13 марта, стартовали вторые учебные сборы, в которых принимают участие 98 старшеклассников из Саткинского, Уйского и Октябрьского районов.

Сегодня, 14 марта, с ребятами пообщалась Ирина Гехт. «Парни стояли навытяжку, на каждый мой вопрос отвечали «Так точно». Глаза у них горят, и видно, что им интересно работать с наставниками, - поделилась своими впечатлениями от встречи первый вице-губернатор. - Думаю, для них фраза «есть такая профессия – Родину защищать» будет не какой-то абстрактной цитатой, а одним из ключевых жизненных ориентиров, которым руководствовались наши деды и прадеды.

В конце февраля на первых сборах третьего сезона побывали старшеклассники Златоустовского городского округа.

Как пояснили в центре «Авангард», сборы для школьников длятся пять дней (ребят размещают в казармах, кормят и обучают).

Программой предусматривается проведение учебных занятий не менее 35 часов и мероприятий воспитательной и спортивной направленности продолжительностью 12 часов.

За время сборов участники знакомятся с жизнью и бытом военнослужащих, с вооружением и военной техникой подразделений, изучают основы безопасности военной службы. В рамках курса ОБЖ на учебно-материальной базе соединения с ними проводятся занятия по общевоинским Уставам ВС РФ, огневой, строевой, тактической, физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите войск, основам сохранения здоровья и военно-медицинской подготовке. По завершении выдается документ о прохождении сборов.

«В следующем году планируем ремонт еще в двух центрах «Авангарда» - в Копейске и Магнитогорске; также работаем над созданием центра в Троицке», - отметила Ирина Гехт.

Финансирование сборов предусмотрено в госпрограмме Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», которая утверждена в 2017 году.

ДЛЯ СПРАВКИ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи “Авангард”» (ГБУДО «Авангард») создан 14 апреля 2021 года.

Первый сезон учебных сборов по основам военной службы, организованных «Авангардом», прошли в 2021 году.