В Челябинской области предлагают увеличить продолжительность военных сборов для учащихся

В Челябинской области предлагается увеличить продолжительность учебных сборов для учащихся по основам военной службы и создать Центр патриотического воспитания молодежи на площадке Урало-Сибирского Дома знаний. Соответствующие предложения прозвучали на заседании Экспертного совета при Законодательном Собрании Челябинской области по патриотическому воспитанию и военно-шефской деятельности.

Напомним, 14 апреля 2021 года в регионе по поручению губернатора было создано Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи “Авангард”» (ГБУДО «Авангард»).

Директор Центра «Аванград» Вадим Галиахметов рассказал, что одним из основных направлений деятельности Центра является организация и проведение пятидневных учебных сборов с учащимися школ, техникумов, колледжей по основам военной службы. Сборы проводятся на базе 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии в Чебаркуле.

В 2023 году проведено 10 учебных сборов. Программой предусматривается проведение учебных занятий не менее 35 часов и мероприятий воспитательной и спортивной направленности продолжительностью 12 часов. Проводятся занятия по огневой, строевой, тактической, физической подготовке. Участники сборов знакомятся с условиями службы и быта военнослужащих, образцами вооружения, военной техники и обмундирования.

Как уже сообщало агентство, до конца 2023 года в Чебаркуле откроют новый учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», в 2024 году центры появятся в Копейске и Магнитогорске. Это позволит большему числу старшеклассников пройти курс молодого бойца.

«Аванград» также проводит различные военно-спортивные соревнования, конкурсы исследовательских проектов, конкурсы на знание государственной символики, мероприятия героико-патриотической направленности.

Так, Центром «Авангард» и Главным Управлением лесами Челябинской области реализуется проект «Партизанская деревня».

Участники заседания Экспертного Совета подчеркнули, что в современных условиях необходимо транслировать лучшие практики и проекты по патриотическому воспитанию детей и молодежи.

От членов Экспертного Совета поступило несколько предложений, в частности, об увеличении продолжительности учебных сборов, проводимых «Авангардом», и создании на площадке Урало-Сибирского Дома знаний Центра патриотического воспитания молодежи. Все предложения будут проработаны.

Председатель Законодательного Собрания Олег Гербер отметил актуальность и значимость вопроса патриотического воспитания детей и молодежи.

«Экспертный Совет при Законодательном Собрании уже 17 лет реализует межрегиональные проекты и программы в сфере патриотического воспитания, организует просветительские мероприятия, посвященные различным памятным датам российской истории, поддерживает традиции поискового движения, проведения военно-спортивных соревнований и конкурсов, – отметил Олег Гербер. – Еще одно важное направление в работе Экспертного Совета – оказание помощи бойцам на передовой, членам их семей и мирным жителям новых регионов России».