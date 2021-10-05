В Челябинской области число закрытых из-за ОРВИ классов сократилось, а по ковиду - выросло

В Челябинской области продолжает сокращаться число классов и школ, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). За сутки с карантина вышел еще 121 класс. При этом выросло число классов, изолированных как контактные по коронавирусной инфекции COVID-19.

«Во многих школах завершаются карантинные мероприятия по ОРВИ. На данный момент 370 классов в 136 школах области находятся на карантине», - сообщили в пресс-службе минобрнауки. В понедельник, четвертого октября, не учились школьники 491 класса в 156 школах (сокращение на 32,7%, днем ранее - на 16%).

Уменьшилось и число учебных заведений, полностью закрытых из-за большого числа заболевших учащихся. «Теперь уже только четыре школы в области полностью закрыты на карантин по причине распространения острой респираторной инфекции. Это сельские школы в Аргаяшском, Нязепетровском и Увельском муниципальных районах», - уточнили в ведомстве. В понедельник - девять школ в шести территориях региона.

Помимо карантина по ОРВИ, в школах часть классов изолировано как контактные с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19. И их число выросло.

«По предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом в шести школах Трехгорного, Южноуральска, Снежинска и Варненского района 19 классов не обучаются в стенах школ», - рассказали в минобрнауки. Днем ранее не учились из-за ковида ученики девяти классов в шести школах.

В детских садах на изоляции как контактные с больным коронавирусом находится 16 групп (накануне - 14 групп).

«В Челябинской области по причине острой респираторной вирусной инфекции 3 группы в сельских детских садах области отправлены на карантин. По этой же причине на карантине находятся два детских сада в Аргаяшском районе», - уточнили в минобрнауки.

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 106 случаев ковида у школьников.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.