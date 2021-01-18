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В Челябинской области еще один класс отправлен на карантин

В Челябинской области еще один класс отправлен на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Сохраняется рост числа педагогов школ, которые находятся на больничном по различным основаниям.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки региона, по состоянию на 18 января на карантин по ОРВИ закрыты три класса из трех школ области, в пятницу, 14 января, было закрыто два класса. Всего в образовательных учреждениях региона сформировано почти 20 тысяч классов.

В настоящий момент в регионе нет ни одного учебного заведения и класса, которые бы находились на изоляции как контактные с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.

По состоянию на 18 января 755 педагогов школ области находятся на больничном по различным основаниям - по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+. Накануне на больничном было 740 педагогов. Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как неблагополучная, но не эпидемическая.