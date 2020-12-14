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В Челябинской области еще одну школу полностью закрыли на карантин по ОРВИ

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В Челябинской области еще одну школу полностью закрыли на карантин по ОРВИ

В Челябинской области еще одну школу полностью закрыли на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

В минувшую пятницу, 11 декабря, полностью закрыли на карантин по ОРВИ школу №8 Пласта. Как уточнили в учебном заведении, карантин по ОРВИ объявлен с 11 по 17 декабря 2020 года. В школе обучается 135 учащихся.

Таким образом, на сегодняшний день полностью закрыты на карантин по ОРВИ три школы региона: Полоцкая школа (144 ученика) и Богдановская школа (208 учащихся) в Кизильском муниципальном районе, а также школа №8 в Пласте.

Помимо этого, на карантин по ОРВИ закрыты 161 класс из 76 школ области (накануне было меньше закрытых классов - 165 классов из 79 школ области). Всего в образовательных учреждениях региона почти 20 тысяч классов.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, за минувшие выходные было выявлено четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников (три – в субботу, один – в воскресенье). Всего за прошедшую неделю подтверждено 15 случаев ковида у учащихся школ.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, учащиеся одного класса школы № 7 города Южноуральска находятся на изоляции как контактные с больным COVID-19.

По предписанию Роспотребнадзора полностью не закрыта ни одна школа из-за коронавируса.

Полностью закрытых на карантин детских садов, техникумов и колледжей нет. Обучение в средне-специальных учебных заведениях организовано очно-заочно в зависимости от ситуации.

В области продолжает снижаться число педагогов, которые находятся на больничном по разным основаниям (по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+). На сегодня на больничном находятся 1768 педагогов школ (в пятницу было – 1775 педагогов, днем ранее - 1818). Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. «Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».