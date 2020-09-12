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В Челябинской области готовы увеличить почти в 1,5 раза число коек для пациентов с ковидом

Общество
Сегодня, 13:27
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Автор: 
Любовь Юрина, Евгения Александрова

Все учреждения здравоохранения Челябинской области активно готовятся к новому эпидемиологическому сезону. В случае необходимости в регионе готовы увеличить почти в полтора раза число коек для больных с коронавирусной инфекцией Covid-19.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова на пресс-конференции.

«У нас по-прежнему функционирует 2 тысячи 977 коек для больных коронавирусом и с подозрением на него. Средняя занятость коек составляет около 50-ти процентов», - уточнила замминистра и добавила, что ситуацию с коронавирусом на сегодня оценивается как стабильная.

Напомним, ежедневно подтверждается порядка 72-77 новых случаев ковида. Всего число зарегистрированных случаев превышает 15,3 тысячи.

«Средний индекс прироста – единицы (плюс-минус) в течение недели. Процент прироста составляет где-то 0,5 процента, что соответствует среднероссийскому показателю», - пояснила Сахарова.

В Челябинской области для лечения коронавируса подготовлено 4099 коек в 20 медицинских учреждениях. Остальные медицинские организации работают в режиме повышенной готовности. Часть из них работает, часть при необходимости может быть развернута в течение трех дней, уточнила Виктория Сахарова.

На днях глава ведомства Юрий Семенов подписал приказ «О развертывании коек для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением или признаками инфекционных заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19».

Согласно документу, ряду медучреждений предписано обеспечить готовность приема пациентов с ковидом или подозрением на инфекцию: Центр охраны материнства и детства Магнитогорска (с 7 сентября увеличить коечный фонд до 120 коек), областной госпиталь ветеранов войск (с 15 сентября и о особого распоряжения – до 120 коек), ГБК-2 Челябинска (с 9 сентября до 50 коек), горбольница № 9 Челябинска (с 7 сентября – до 645 коек), ГКБ-11 Челябинска (обеспечить полную готовность развернуть ковидную базу в трехдневный срок).

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро субботы, 12 сентября, в регионе подтверждено 15 тысяч 304 случая коронавируса. Выздоровели 12 тысяч 116 пациентов. Умерло 420 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 111 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 309 человек – иные заболевания. Продолжат лечение 2 тысячи 727 пациентов с подтвержденным Covid-19.

 

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Автор: 
Любовь Юрина, Евгения Александрова
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Теги
коронавирус
Виктория Сахарова
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