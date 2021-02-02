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В Челябинской области из новогодних ёлок начали изготавливать евродрова

В Челябинской области из новогодних ёлок, которые люди в большом количестве выбрасывают на помойки, начали изготавливать экологичные и экономичные топливные брикеты.

Процесс запущен в экспериментальном режиме на полигоне ТБО в Сосновском районе, где в настоящее время функционирует площадка по переработке древесных отходов и производства евродров. Для улучшения качества топлива специалисты вносят корректировки в производственный процесс и работают над улучшением состава конечного продукта.

Сегодня, второго февраля, на данной площадке побывал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, который рассказал журналистам, что южноуральцы очень часто интересуются вопросом, как правильно утилизировать отслужившую свое ёлку.

Попадание новогоднего дерева на свалку лучше исключить, ведь деревья начинают гнить и разлагаться – в результате этого, кроме прочего, возникают риски возникновения пожаров. Чтобы исключить такой вариант развития событий, новогодние деревья нужно утилизировать отдельно от других отходов.

«Министерство экологии совместно с региональным оператором, Центром коммунального сервиса, и полигоном ТБО решили, что нужна установка для экологичной утилизации ёлок. Кстати, такие есть далеко не во всех городах страны», - отметил Виталий Безруков.

К слову, установку по переработке древесных отходов (ее стоимость составляет около десяти миллионов рублей) полигон ТБО приобрел на собственные средства.

Виталий Безруков подчеркнул, что брикеты полностью экологичны, это просто прессованные опилки - никакой химии. При горении евродрова наносят минимальный вред окружающей среде, в отличие, например, от того же древесного угля, который пропитывают разными химикатами.

«Такая утилизация нужна и для того, чтобы ради дров вырубали меньше деревьев и чтобы на новых полигонах не возникали пожары», - сказал Виталий Безруков.

Замминистра экологии уточнил, что в настоящее время процесс переработки древесных отходов, включая ёлки, запущен в пробном режиме. В следующем году переработка будет осуществляться на постоянной, регулярной основе.

«Хотим, чтобы в перспективе на экологичную утилизацию перешла вся Челябинская область. Пока она осуществляется в тестовом режиме в только в Челябинском и Карабашском кластерах», - подчеркнул Виталий Безруков.

Он отметил, что ёлки нужно оставлять на контейнерных площадках, в сами мусорные баки деревья помещать не нужно.

Новогодние деревья весь январь собирала специальная машина, курсировала она по дворам почти ежедневно. Сейчас, когда почти все граждане уже простились со своими ёлками, техника стала выезжать реже, но все же «охота» за хвойными красавицами еще не окончена – деревья все еще забирают и отвозят на полигон для экологичной утилизации.

Пресс-секретарь полигона ТБО в Сосновском районе Мария Шведова рассказала, что процесс переработки древесных отходов (в частности, ёлок) состоит из нескольких этапов.

«Это измельчение дерева, грохот (сепарация), повторное измельчение и получение мелкой фракции, смешение и прессование. Из одних только ёлок евродрова мы не делаем - смешиваем с древесными отходами, которые поступают с деревообрабатывающих предприятий (например, с березовыми опилками), и получаем более плотный конечный продукт», - сообщила Мария Шведова.

Она пояснила, что евродрова подходят для отапливания производственных цехов, жилых помещений, для любых котлов, каминов и печей.

«В первую очередь, конечно, топливные брикеты поставляем для производственных цехов. Так, наши дрова уже пускали на отопление цеха по переработке пластиковой бутылки», - сказала Мария Шведова.

По ее словам, главное преимущество брикета перед дровами – экологичность, потому что нет никаких примесей, никакой клейкой смеси, и экономичность: евродрова долго горят, их отличает высокая теплоотдача.

Мария Шведова отметила, что при производстве евродров используется не вся ёлка – только мелкие опилки. Более крупные забирают для создания альтернативного топлива RDF.

«Когда ёлки закончатся, процесс, конечно, не прервется, ведь древесных отходов очень много. К нам после ремонтов привозят, например, разные балки, старую мебель – на полигоне есть площадка для разгрузки крупногабаритных отходов, пеньки. Решив использовать в создании евродров ёлки, мы хотели показать, что новогодние деревья можно утилизировать с пользой», - сказала пресс-секретарь полигона ТБО.