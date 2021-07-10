В Челябинской области коронавирус унес жизни еще 12-ти человек

В Челябинской области за прошедшие сутки умерло 13 пациентов с коронавирусом. Непосредственно COVID-19 стал причиной смерти 12 человек. От других причин скончался один пациент, у которого коронавирусная инфекция была сопутствующим заболеванием.

За последние сутки подтверждено 263 новых случая заболевания ковидом, школьников среди вновь заболевших нет (сутками ранее показатели заражения коронавирусом были ниже – плюс 255 человек, двумя сутками ранее – плюс 248: таким образом, заболеваемость продолжает расти).

С начала пандемии в Челябинской области диагноз COVID-19 подтвержден у 68 тысяч 550 жителей.

В настоящее время число больных ковидом в регионе составляет три тысячи 38 человек, сообщает министерство здравоохранения Челябинской области.

Выписаны из больниц за прошедшие сутки 107 жителей Южного Урала. За все время пандемии выздоровели и покинули больничные стены 62 тысячи 345 пациентов, перенесших ковид.

На сегодняшний день с начала эпидемии в Челябинской области методами ИФА и ПЦР проведено два миллиона 603 тысячи 801 исследование на COVID-19. За прошедшие сутки сделано 11 тысяч 148 тестов.

В регионе продолжает работу телефон горячей линии министерства здравоохранения: 8 (351) 240-15-16. Операторы call-центра отвечают на звонки граждан в круглосуточном режиме.

Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан: 8-800-201-41-88.

Работают телефоны горячей линии для предпринимателей:8-800-350-24-74 и службы психологической помощи:8-351-269-77-77.