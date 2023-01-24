В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу

В Челябинской области закрыли на карантин четыре класса в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.

«По состоянию на 23 января 2023 года образовательный процесс приостановлен в четырех классах четырех общеобразовательных организаций», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

После новогодних каникул уровень заболеваемости ОРВИ и гриппа среди детей школьного возраста сократилась. Неделю назад на карантине в общеобразовательных организациях не было ни одного класса.

В целом ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области характеризуется как эпидемическая с тенденцией к снижению. Уровень общей заболеваемости ОРВИ выше эпидпорога на 22,7%, в том числе среди взрослых - на 65,6%.

За прошедшую неделю уровень заболеваемости среди детей 7-14 лет вырос на 18%, но пока остается ниже эпидемиологического порога.

Напомним, решение о карантине принимает руководитель учебного заведения в случае отсутствия 20% учеников и более по причине по заболевания гриппом, ОРВИ и коронавирусом.