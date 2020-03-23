В Челябинской области не спешат помогать самоизолированным

В Челябинской области только 9 человек из 1000 возможных приняли решение стать волонтерами проекта #МыВместе, чтобы помогать людям, находящимся в самоизоляции, и пожилым гражданам, входящим в группу риска. Регион вошел в число самых неактивных жителей, зарегистрированных мывместе2020.рф.

На агрегаторе можно не только предложить помощь, но и получить полезную информацию по доступу к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения, ресурсам, готовым предоставить на время карантина бесплатный доступ к фильмам, книгам, концертам, онлайн-экскурсиям. Помимо этого, сайт аккумулирует позитивные новости о добрых инициативах и реальных поступках.

Ранее Общероссийский народный фронт совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» объявил об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупки еды и лекарств, выносе мусора. Об открытии штаба в Челябинске на официальном сайте не сообщается.

Агентство связалось с гражданами, которых посадили дома на двухнедельный карантин после возвращения из эпидемически неблагополучных стран. По их словам, помощь им по доставке продуктов и выносу мусора не была предложена. Справиться с ситуацией помогают родственники.