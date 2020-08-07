В Челябинской области ограничено движение транспорта на трассе М-5 возле Юрюзани

В Челябинской области из-за капитального ремонта моста через реку Сильга ограничено движение транспорта вблизи города Юрюзань.

Ограничения будут действовать до 14 августа в связи с проведением работ по демонтажу и монтажу новых балок пролетных строений в рамках капитального ремонта моста через реку Сильга. Об этом сообщает управление автомобильных дорог «Южный Урал».

На федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал» в Челябинской области вводится временное ограничение движения транспортных средств в виде закрытия по следующему графику:

- 07.08.2020, с 17:00 до 20:00;

- 08.08.2020, с 08:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00;

- с 09.08.2020 по 14.08.2020, с 08:00 до 20:00.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» просит пользователей автомобильных дорог с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать время в пути с учетом ремонтных работ. А также в обязательном порядке необходимо принимать во внимание изменение схемы организации дорожного движения на участке ремонтных работ, следить за знаками и соблюдать указанный скоростной режим.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.