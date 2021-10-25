25.10.2021
Новые автомобили в России поднялись в цене на 20-40%
25.10.2021
В Челябинской области установлен новый максимум смертности от ковида за неделю
25.10.2021
Новогодняя иллюминация в Челябинске появится первого декабря
25.10.2021
На полпути к финалу: фестиваль «Сцена -2021» завершится в Магнитогорске
25.10.2021
Челябинцы продолжают игнорировать маски
25.10.2021
В Челябинске новая плитка на трамвайных переездах разрушилась после первого же снегопада
В Челябинской области перенесут смены в лагерях, запланированные на осенние каникулы
25.10.2021
В Челябинской области установлен новый максимум смертности от ковида за неделю
25.10.2021
Челябинцы продолжают игнорировать маски
25.10.2021
Власти не могут заставить работодателей давать два отгула за вакцинацию от ковида
25.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021