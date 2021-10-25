В Челябинской области перенесут смены в лагерях, запланированные на осенние каникулы

В Челябинской области сроки начало смен в детских загородных лагерях, которые были запланированы на предстоящие осенние каникулы, будут перенесены.

Напомним, в 2021 году осенние каникулы у ряда школьников выпали на объявленный в регионе режим нерабочих дней - с 30 октября по седьмое ноября. Смены в детских лагерях, которые были запланированы на этот период, будут перенесены.

«Понимая, что у нас в каникулярное время были запланированы некоторые смены в загородных лагерях, мы приняли решение, что мы их переносим для того, чтобы выполнить ту задачу, которую ставят перед собой нерабочие дни - разобщение наших граждан, в том числе и детей и концентрация их в коллективах, - рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт. - Тем более загородные лагеря – это смешанные коллективы, там смены переносятся».

Осенние каникулы в некоторых школах начались с 25 сентября, в ряде учебных заведений первая четверть завершится 30 октября. И если у первых каникулы продлятся две недели, то у вторых – только неделю.