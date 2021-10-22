Будут ли учиться студенты колледжей, техникумов и вузов Челябинской области в нерабочие дни

В Челябинской области студенты колледжей, техникумом и вузов в период нерабочих дней будут переведены на дистанционное обучение.

Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге 22 октября.

Она напомнила, что министерство просвещения РФ рекомендовало в нерабочие дни перевести студентов учреждений среднего профессионального образования на дистанционную форму обучения.

«Такое решение по дистанту мы примем, скорей всего, и в отношении вузов на период нерабочих дней», - уточнила Ирина Гехт.

Данное решение связано с необходимостью разобщения учащихся из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и в то же время сохранения учебных планов. «Это делается для того, чтобы они не меняли свои учебные планы и в дистанционном режиме продолжили обучение», - подчеркнула Ирина Альфредовна.

Студенты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) с 23 сентября учатся по смешанному формату обучения. Лекции проводятся дистанционно. На нерабочую неделю вуз будет придерживаться федеральных рекомендаций. «Все наши действия в отношении нерабочей недели строго соответствуют федеральным законам и распоряжениям губернатора», - пояснили в пресс-службе университета.

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) планируют с 30 октября по 7 также организовать дистанционное обучение. «Окончательное решение об этом будет принято в понедельник на заседании ученого совета, и продиктовано оно в первую очередь желанием сохранить календарный учебный график, чтобы не переносить занятия на лето», - пояснили в вузе.

В Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова (МГТУ) студенты переводятся на дистант. «Студенты с 30 октября перейдут на обучение с использованием образовательных дистанционных технологий», - сообщили в пресс-службе вуза.

В Южно-Уральском государственном аграрном университете (ЮУГАУ) студентов с первого по третье ноября планируется перевести на дистанционный формат обучения, сообщила Ирина Роготовская, пресс-секретарь ЮУрГАУ.

Напомним, губернатор Алексей Текслер своим распоряжением установил в регионе период нерабочих дней с 30 октября по седьмое ноября и ужесточил ограничения.