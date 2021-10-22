22.10.2021
Гехт: Ситуация с обеспечение кислородом ковидных баз Челябинской области сложная, но контролируемая
22.10.2021
Миасские депутаты приняли к рассмотрению протест прокурора города
22.10.2021
ВТБ застрахует банковские счета абонентов ВТБ Мобайл от мошенников
22.10.2021
В Челябинске школьник выпал из окна, играя в снежки
22.10.2021
ММК возглавил список лучших объектов для промышленного туризма
22.10.2021
В Челябинске автоледи на летней резине спровоцировала массовую аварию
Будут ли учиться студенты колледжей, техникумов и вузов Челябинской области в нерабочие дни
22.10.2021
Гехт: Ситуация с обеспечение кислородом ковидных баз Челябинской области сложная, но контролируемая
22.10.2021
Путин про вакцинацию: Убеждать, а не навязывать
22.10.2021
Половина российских компаний планируют работать в нерабочие дни в начале ноября
21.10.2021
В ЮУрГУ всех непривитых против ковида сотрудников отстранят от работы с 12 ноября
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021
В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул
19.10.2021